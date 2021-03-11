Купил в Германии сливочное масло и решил проверить на натуральность. Получилось, что получилось

Статья про колбасу, купленную в немецком супермаркете, в которой я изучал состав продукта, нашла большой отклик среди читателей. За две недели ее прочитали более 200 тысяч раз. Если колбасу покупают не все, тогда решил проверить на качество сливочное масло — продукт, который точно есть в каждом доме.

Я убеждён, что самое качественное и натуральное масло — это домашнее, приготовленное собственными руками, ну или руками жены))) В детстве родители сами делали масло, его вкус я помню до сих пор. Бабушка пекла блины и мы макали их в растопленное домашнее масло… мммм. Так о чем это я?! Что-то ушёл от темы))

Многие выбирают масло по различным параметрам — во-первых цена. Настоящее масло не может быть очень дешевым — никто не будет продавать в убыток. Но сколько должно стоить сливочное масло? В Германии самое дешёвое сливочное масло стоит 1,34 евро. По акции может быть дешевле, но во всех магазинах где я был цена такая. Самое дорогое в районе 3 евро, но скорее всего есть и дороже.

Для опыта я купил три варианта масла — самое дешёвое за 1,34 евро, среднее за 1,75 евро и самое дорогое которое было в супермаркете за 2,39 евро.

Что касается состава — масло должно состоять из сливок, никакого порошка и конечно пальмового масла.

Все в пределах нормы

Минимальная жирность должна быть 82,5%. По энергетической ценности на 100 гр масла не должно быть около 1 гр сахара, белка и 0,02-0,05 гр соли.

По цвету настоящее сливочное масло должно быть бледно жёлтого цвета, не белого и не ярко желтого. Все три пачки имели похожий цвет — дорогое было слегка желтее, но фото может не передать.

Среди всех вариантов проверки масла на подделку, самый разумный на мой взгляд это с помощью погружения кусочка масла в горячую воду. Настоящее масло должно полностью раствориться в воде, а на поверхности должна образоваться масляная пленка. В случае подделки, кусочек не растворится, как на фото ниже.

Вот какие результаты получил

Масло Deutsche Markenbutter (торговая марка сети Lidl)

Масло практически полностью растворилось, но пленка не однородна

Масло Weidebutter

Тоже самое, может чуть-чуть лучше предыдущего

Масло Kerrygold (ирландская марка)

Здесь масло полностью растворилось

Честно говоря был уверен, что подделка вряд ли появится на прилавке, а если и появится то быстро исчезнет — здесь за этим строго следят. Если такое происходит, то это скандал и большие убытки производителя.

Но по результатам все равно есть разница между самым дешёвым и самым дорогим — в последнем масло полностью растворилось, а в более дешёвом более крупная консистенция. Думаю для готовки подойдёт масло подешевле, а для бутерброда лучше покупать подороже.

Мы делаем просто — ждём когда появляется акция на более дорогое масло и покупаем впрок. Сегодня как раз такой день)) Кстати помните в России была популярна Rama? Здесь в супермаркетах так много ее разновидностей. Интересно, что из неё делают.

Всем хорошего дня!