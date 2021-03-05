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Простой сметанник легко готовится и всегда получается вкусным

Вкусный и нежный простой сметанник – один из любимых и популярных десертов постсоветской эпохи.

Простой сметанник

Простой сметанник: подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 100 (сто) гр — сливочного масла
  2. 1 (одна) банка — сгущенного молока
  3. 2 (две) шт — яиц
  4. четверть чайной ложки — соли
  5. 1 (одна) ч. ложка — соды
  6. полторы ст. ложки — какао
  7. 140 (сто сорок) гр — муки

На крем:

  1. 600 (шестьсот) гр — сметаны
  2. 2 (две) ст. ложки — сахарной пудры
  3. 1 (одна) пачка — загустителя для сметаны

На глазурь:

  1. 100 (сто) гр — шоколада
  2. 40 (сорок) мл — молока

На пропитку

  1. 80 (восемьдесят) мл — воды
  2. 80 (восемьдесят) мл — сгущенки

Рецепт приготовления:

  • Сливочное масло должно быть размягченным, предварительно вытащите его з холодильника. Смешайте с яйцами и солью, взбивайте
  • Частями введите сгущенку и взбейте
  • Добавьте гашенную уксусом соду
  • Муку просейте и смешайте с основой
  • Поделите тесто на две части и одну смешайте с какао
  • Форму для запекания накройте пергаментом и вылейте тесто
  • Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте оба коржа по 20 минут
  • Сметану взбейте с пудрой до пышной массы, добавьте загуститель
  • Для пропитки смешайте кипяток со сгущенкой, перемешайте
  • Для глазури растопите куски шоколада в молоке, смешайте до однородной массы
  • Каждый корж разрежьте на 2 части и сформируйте торт, пропитывая коржи пропиткой, смазывая их кремом
  • Полейте глазурью и отправьте в холодильник, желательно на ночь!

Простой сметанник

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