Простой сметанник легко готовится и всегда получается вкусным

Вкусный и нежный простой сметанник – один из любимых и популярных десертов постсоветской эпохи.
Простой сметанник: подготовим необходимые ингредиенты:
- 100 (сто) гр — сливочного масла
- 1 (одна) банка — сгущенного молока
- 2 (две) шт — яиц
- четверть чайной ложки — соли
- 1 (одна) ч. ложка — соды
- полторы ст. ложки — какао
- 140 (сто сорок) гр — муки
На крем:
- 600 (шестьсот) гр — сметаны
- 2 (две) ст. ложки — сахарной пудры
- 1 (одна) пачка — загустителя для сметаны
На глазурь:
- 100 (сто) гр — шоколада
- 40 (сорок) мл — молока
На пропитку
- 80 (восемьдесят) мл — воды
- 80 (восемьдесят) мл — сгущенки
Рецепт приготовления:
- Сливочное масло должно быть размягченным, предварительно вытащите его з холодильника. Смешайте с яйцами и солью, взбивайте
- Частями введите сгущенку и взбейте
- Добавьте гашенную уксусом соду
- Муку просейте и смешайте с основой
- Поделите тесто на две части и одну смешайте с какао
- Форму для запекания накройте пергаментом и вылейте тесто
- Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте оба коржа по 20 минут
- Сметану взбейте с пудрой до пышной массы, добавьте загуститель
- Для пропитки смешайте кипяток со сгущенкой, перемешайте
- Для глазури растопите куски шоколада в молоке, смешайте до однородной массы
- Каждый корж разрежьте на 2 части и сформируйте торт, пропитывая коржи пропиткой, смазывая их кремом
- Полейте глазурью и отправьте в холодильник, желательно на ночь!
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