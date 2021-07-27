Острые баклажаны в аджике. Пикантные баклажаны по-грузински на зиму: съедаются моментально

Такая закуска зимой всегда улетает в первую очередь, поэтому закатываю за сезон несколько раз.
Готовятся баклажаны в аджике быстро и просто, без стерилизации.
При этом они отлично хранятся при комнатной температуре всю зиму.
Муж с сыном очень любят есть их с чёрным хлебом, в прикуску с салом.
Аджика при указанном количестве чеснока и перца получается слабо острой. Если вы любите сильно острую, увеличьте в два раза количество чеснока и острого перца.
Также закуска красиво и аппетитно смотрится на любом праздничном столе и отлично подходит к мясным и рыбным блюдам.
Для приготовления баклажан в аджика нам понадобится:
1,5 кг средних баклажан
1,5 кг помидор
Сладкий перец — 800 гр
Острый перец 1 — 2 стручка
Чеснок — 1 головка
Соль — 2 ст. л
Сахар — 125 гр
Масло растительное — 150 мл
Уксус 9 % — 50 мл
Как приготовить:
Шаг 1
Все овощи тщательно моем.
У помидор убираем плодоножки и разрезаем на 2 — 4 части.
Перец сладкий и острый очищаем от семян и плодоножек, разрезаем на несколько частей.
Чеснок разделяем на зубки и очищаем.
Подготовленные овощи пропускаем через мясорубку.
Шаг 2
Баклажаны моем и нарезаем кольцами.
Баклажаны лучше брать средними, чтоб они хорошо помещались в банку и красиво смотрелись на тарелке.
Шаг 3
Перекрученные овощи без баклажан перекладываем в кастрюлю.
Добавляем растительного масла, соль, сахар, уксус и ставим на огонь.
Как аджика закипит, варим 20 минут.
Шаг 4
Через 20 минут в кипящую аджику выкладываем баклажаны.
Доводим снова до кипения и варим 20 минут.
Периодически мешаем и не допускаем сильного бурления аджики.
Шаг 5
Раскладываем горячие баклажаны в аджике по стерилизованным банкам.
Аджики в банке должно быть много.
Наполняем баклажаны до самого верха, чтоб они были покрыты аджикой.
Закатываем, переворачиваем и укутываем одеялом.
Вкусное дополнение к любым блюдам готово!
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