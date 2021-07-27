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Острые баклажаны в аджике. Пикантные баклажаны по-грузински на зиму: съедаются моментально

Такая закуска зимой всегда улетает в первую очередь, поэтому закатываю за сезон несколько раз.

Готовятся баклажаны в аджике быстро и просто, без стерилизации.

При этом они отлично хранятся при комнатной температуре всю зиму.

Муж с сыном очень любят есть их с чёрным хлебом, в прикуску с салом.

Аджика при указанном количестве чеснока и перца получается слабо острой. Если вы любите сильно острую, увеличьте в два раза количество чеснока и острого перца.

Также закуска красиво и аппетитно смотрится на любом праздничном столе и отлично подходит к мясным и рыбным блюдам.

Для приготовления баклажан в аджика нам понадобится:

1,5 кг средних баклажан

1,5 кг помидор

Сладкий перец — 800 гр

Острый перец 1 — 2 стручка

Чеснок — 1 головка

Соль — 2 ст. л

Сахар — 125 гр

Масло растительное — 150 мл

Уксус 9 % — 50 мл

Как приготовить:

Шаг 1

Все овощи тщательно моем.

У помидор убираем плодоножки и разрезаем на 2 — 4 части.

Нарезаем помидоры
Нарезаем помидоры

Перец сладкий и острый очищаем от семян и плодоножек, разрезаем на несколько частей.

Нарезаем перец
Нарезаем перец

Чеснок разделяем на зубки и очищаем.

Подготовленные овощи пропускаем через мясорубку.

Пропускаем овощи через мясорубку
Пропускаем овощи через мясорубку

Шаг 2

Баклажаны моем и нарезаем кольцами.

Нарезаем баклажаны
Нарезаем баклажаны

Баклажаны лучше брать средними, чтоб они хорошо помещались в банку и красиво смотрелись на тарелке.

Шаг 3

Перекрученные овощи без баклажан перекладываем в кастрюлю.

Добавляем растительного масла, соль, сахар, уксус и ставим на огонь.

Варим аджику
Варим аджику

Как аджика закипит, варим 20 минут.

Шаг 4

Через 20 минут в кипящую аджику выкладываем баклажаны.

Выкладываем баклажаны
Выкладываем баклажаны

Доводим снова до кипения и варим 20 минут.

Периодически мешаем и не допускаем сильного бурления аджики.

Шаг 5

Раскладываем горячие баклажаны в аджике по стерилизованным банкам.

Аджики в банке должно быть много.

Наполняем баклажаны до самого верха, чтоб они были покрыты аджикой.

Раскладываем по банкам
Раскладываем по банкам

Закатываем, переворачиваем и укутываем одеялом.

Вкусное дополнение к любым блюдам готово!

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