Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Куриные грудки с помидорами в духовке: очень вкусно, невероятно красиво и чрезвычайно просто!

Куриные грудки с помидорами в духовке получаются невероятно вкусными! Полезными. Оформление красивым. Обязательно приготовьте по моему рецепту.

Куриные грудки с помидорами в духовке: ингредиенты

Куриные грудки с помидорами в духовке

  1. 300 (триста) гр – помидор
  2. Полтора кг – куриных грудок
  3. 150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра
  4. 1 (одна) ч. ложка – готовой горчицы
  5. 2 (две) ст. ложки – сметаны
  6. Соль и черный молотый перец по вкусу

Куриные грудки с помидорами в духовке: рецепт

Куриные грудки с помидорами в духовке

  • Куриные грудки промойте. Обрежьте жир. Кость оставьте
  • На поверхности сделайте надрезы на расстоянии примерно 1 см. Надрежьте поглубже
  • Сыр нарежьте средними кусочками
  • Помидоры нарежьте тонкими полукольцами
  • Грудки посолите со всех сторон. Поперчите
  • В надрезы положите сыр, чтобы он не выглядывал наружу. И помидор. А помидор можно, чтобы немного выглядывал. Смажьте курицу майонезом или же сметаной, сливками. Что окажется под рукой. Можно добавит любимых специй и чеснока
  • Выложите курицу в смазанную маслом форму для запекания и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут

Куриные грудки с помидорами в духовке готовы: Видео

Блюдо подавать горячим! На здоровье!

Куриные грудки с помидорами в духовке

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх