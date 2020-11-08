Куриные грудки с помидорами в духовке: очень вкусно, невероятно красиво и чрезвычайно просто!

Куриные грудки с помидорами в духовке получаются невероятно вкусными! Полезными. Оформление красивым. Обязательно приготовьте по моему рецепту.
Куриные грудки с помидорами в духовке: ингредиенты
- 300 (триста) гр – помидор
- Полтора кг – куриных грудок
- 150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра
- 1 (одна) ч. ложка – готовой горчицы
- 2 (две) ст. ложки – сметаны
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Куриные грудки с помидорами в духовке: рецепт
- Куриные грудки промойте. Обрежьте жир. Кость оставьте
- На поверхности сделайте надрезы на расстоянии примерно 1 см. Надрежьте поглубже
- Сыр нарежьте средними кусочками
- Помидоры нарежьте тонкими полукольцами
- Грудки посолите со всех сторон. Поперчите
- В надрезы положите сыр, чтобы он не выглядывал наружу. И помидор. А помидор можно, чтобы немного выглядывал. Смажьте курицу майонезом или же сметаной, сливками. Что окажется под рукой. Можно добавит любимых специй и чеснока
- Выложите курицу в смазанную маслом форму для запекания и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут
Куриные грудки с помидорами в духовке готовы: Видео
Блюдо подавать горячим! На здоровье!
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