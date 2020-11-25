Действительно очень вкусный! Король над всеми салатами из печени: секрет в приготовлении печени!

Салат из печени любит мой сын и меня это радует, ведь печень очень полезный продукт. А майонез я делаю сама. Этот салат хорош к обеду, а также он будет уместен и к праздничному столу.

Продукты для салата:

полкило куриной печени;

одна крупная морковь;

3 луковицы;

один свежий огурец;

3 штуки яиц;

1 банка зеленого горошка;

50 мл. соевого соуса.

Для домашнего майонеза возьмите:

50 грамм молока;

100 грамм масла растительного;

1\2 чайной ложки соли;

1 ст. ложка лимонного сока;

1\3 ч. ложки сухого чеснока;

1 ч. ложка горчицы (французской).

Приступаем к приготовлению салата

Печень промыть, вырезать лишние прожилки, порезать кубиком. Залейте печень соевым соусом, перемешайте и оставьте на 15 минут для пропитки. Тем временем порежьте мелко лук, а морковь натрите на крупной тёрке.

В горячую сковороду налейте растительного масла и обжарьте в ней печень около 7 минут. За пару минут до готовности добавьте чеснок, пропущенный через пресс.

Теперь в отдельной сковороде обжарьте лук, а потом также отдельно обжарьте морковь. Свежий огурец нарежьте кубиками. Яйца также измельчите кубиком.

Пришла пора собирать салат

В красивую прозрачную посуду выкладываем печень, морковь, лук, огурцы и яйца. Все ингредиенты перемешиваем и заправляем домашним майонезом.

Домашний майонез

В банку налейте 50 миллилитров молока. Оно должно быть комнатной температуры. Добавьте растительное масло и начните сбивать на больших оборотах. Через 20 секунд масса должна загустеть, добавьте соль, сухой чеснок, и 1 столовую ложку сока лимона и такое же количество горчицы. Сбиваем ещё раз блендером. Майонез готов. Этим соусом заправляем салат, добавляем зеленый горошек.

Украсьте салат свежей зеленью и зеленым горшком. Надеемся, что вам понравился этот рецепт. Приятного аппетита!