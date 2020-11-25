Действительно очень вкусный! Король над всеми салатами из печени: секрет в приготовлении печени!

Салат из печени любит мой сын и меня это радует, ведь печень очень полезный продукт. А майонез я делаю сама. Этот салат хорош к обеду, а также он будет уместен и к праздничному столу.
Продукты для салата:
- полкило куриной печени;
- одна крупная морковь;
- 3 луковицы;
- один свежий огурец;
- 3 штуки яиц;
- 1 банка зеленого горошка;
- 50 мл. соевого соуса.
Для домашнего майонеза возьмите:
- 50 грамм молока;
- 100 грамм масла растительного;
- 1\2 чайной ложки соли;
- 1 ст. ложка лимонного сока;
- 1\3 ч. ложки сухого чеснока;
- 1 ч. ложка горчицы (французской).
Приступаем к приготовлению салата
Печень промыть, вырезать лишние прожилки, порезать кубиком. Залейте печень соевым соусом, перемешайте и оставьте на 15 минут для пропитки. Тем временем порежьте мелко лук, а морковь натрите на крупной тёрке.
В горячую сковороду налейте растительного масла и обжарьте в ней печень около 7 минут. За пару минут до готовности добавьте чеснок, пропущенный через пресс.
Теперь в отдельной сковороде обжарьте лук, а потом также отдельно обжарьте морковь. Свежий огурец нарежьте кубиками. Яйца также измельчите кубиком.
Пришла пора собирать салат
В красивую прозрачную посуду выкладываем печень, морковь, лук, огурцы и яйца. Все ингредиенты перемешиваем и заправляем домашним майонезом.
Домашний майонез
В банку налейте 50 миллилитров молока. Оно должно быть комнатной температуры. Добавьте растительное масло и начните сбивать на больших оборотах. Через 20 секунд масса должна загустеть, добавьте соль, сухой чеснок, и 1 столовую ложку сока лимона и такое же количество горчицы. Сбиваем ещё раз блендером. Майонез готов. Этим соусом заправляем салат, добавляем зеленый горошек.
Украсьте салат свежей зеленью и зеленым горшком. Надеемся, что вам понравился этот рецепт. Приятного аппетита!
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