Постный шоколадный брауни с вишней. Даже в Пост можно чуть побаловать себя десертом

Постный шоколадный брауни с вишней. Рецепт для постящихся, и не только! Не содержит молочных продуктов и яиц! Приготовить проще простого. Нам даже миксер не понадобится! А выпечка получается ароматной и вкусной!
Постный шоколадный брауни с вишней: ингредиенты
- 300 (триста) гр — муки
- 250 (двести пятьдесят) мл — воды
- 100 (сто) мл — растительного рафинированного масла
- 1 (один) пакетик — разрыхлителя
- 35 (тридцать пять) гр — какао — порошка
- 1 (один) стакан — сахара
- половина ч. ложки — соли
- 150 (сто пятьдесят) гр — вишни
- 30 (тридцать) гр — измельченных орехов (грецкого или миндаля)
- 1 (одна) ст. ложка — сахарной пудры
Рецепт приготовления:
- Муку, разрыхлитель, соль и какао просейте
- В воде растворите сахар
- К сухой смеси добавьте воду с сахаром и растительное масло. Замесите тесто
- В тесто добавьте вишни и орехи (у меня миндальные лепестки, можно добавить любые, а можно не добавлять вовсе)
- Форму выстелите пергаментом, отправьте в нее тесто и отправьте в духовку на 180 градусов примерно на сорок минут
- Дайте пирогу остыть и посыпьте сахарной пудрой, потом разрежьте на квадратики.
Постный шоколадный брауни с вишней получился идеальным! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! И все останутся довольными!
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