Постный шоколадный брауни с вишней. Даже в Пост можно чуть побаловать себя десертом

Постный шоколадный брауни с вишней. Рецепт для постящихся, и не только! Не содержит молочных продуктов и яиц! Приготовить проще простого. Нам даже миксер не понадобится! А выпечка получается ароматной и вкусной!

Постный шоколадный брауни с вишней: ингредиенты

300 (триста) гр — муки 250 (двести пятьдесят) мл — воды 100 (сто) мл — растительного рафинированного масла 1 (один) пакетик — разрыхлителя 35 (тридцать пять) гр — какао — порошка 1 (один) стакан — сахара половина ч. ложки — соли 150 (сто пятьдесят) гр — вишни 30 (тридцать) гр — измельченных орехов (грецкого или миндаля) 1 (одна) ст. ложка — сахарной пудры

Рецепт приготовления:

Муку, разрыхлитель, соль и какао просейте

В воде растворите сахар

К сухой смеси добавьте воду с сахаром и растительное масло. Замесите тесто

В тесто добавьте вишни и орехи (у меня миндальные лепестки, можно добавить любые, а можно не добавлять вовсе)

Форму выстелите пергаментом, отправьте в нее тесто и отправьте в духовку на 180 градусов примерно на сорок минут

Дайте пирогу остыть и посыпьте сахарной пудрой, потом разрежьте на квадратики.

Постный шоколадный брауни с вишней получился идеальным! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! И все останутся довольными!