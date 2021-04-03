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Постный шоколадный брауни с вишней. Даже в Пост можно чуть побаловать себя десертом

Постный шоколадный брауни с вишней. Рецепт для постящихся, и не только! Не содержит молочных продуктов и яиц! Приготовить проще простого. Нам даже миксер не понадобится! А выпечка получается ароматной и вкусной!

Постный шоколадный брауни с вишней

Постный шоколадный брауни с вишней: ингредиенты

  1. 300 (триста) гр — муки
  2. 250 (двести пятьдесят) мл — воды
  3. 100 (сто) мл — растительного рафинированного масла
  4. 1 (один) пакетик — разрыхлителя
  5. 35 (тридцать пять) гр — какао — порошка
  6. 1 (один) стакан — сахара
  7. половина ч. ложки — соли
  8. 150 (сто пятьдесят) гр — вишни
  9. 30 (тридцать) гр — измельченных орехов (грецкого или миндаля)
  10. 1 (одна) ст. ложка — сахарной пудры

Рецепт приготовления:

  • Муку, разрыхлитель, соль и какао  просейте
  • В воде растворите сахар
  • К сухой смеси добавьте воду с сахаром и растительное масло. Замесите тесто
  • В тесто добавьте вишни и орехи (у меня миндальные лепестки, можно добавить любые, а можно не добавлять вовсе)
  • Форму выстелите пергаментом, отправьте в нее тесто и отправьте в духовку на 180 градусов примерно на сорок минут
  • Дайте пирогу остыть и посыпьте сахарной пудрой, потом разрежьте на квадратики.

Постный шоколадный брауни с вишней получился идеальным! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! И все останутся довольными!

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