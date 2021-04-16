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Заливной пирог с абрикосами и чёрной смородиной. Ароматный и вкусный десерт для всей семьи

Заливной пирог с абрикосами и чёрной смородиной удивит Вас своим безумным ароматом и неповторимым вкусом. Это замечательное дополнение к чаю и кофе.

Заливной пирог с абрикосами и чёрной смородиной: ингредиенты

Заливной пирог с абрикосами и чёрной смородиной

  1. Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Сахар — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
  3. Кефир — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  4. Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  6. Абрикосы — 400 г. (четыреста грамм)
  7. смородина чёрная — 100 гр (сто грамм)
  8. Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  9. Щепотка ванилина
  10. Щепотка соли

Рецепт приготовления:

  • Яйца смешать с кефиром в глубокой посуде.
  • Немного взбить при помощи венчика, всыпать сахар и ванилин, снова перемешать.
  • Растопленное сливочное масло остудить и добавить к тесту.
  • Затем добавить просеянную муку, соду и соль.
  • Перемешать при помощи венчика до однородности.
  • Замороженные абрикосы разморозить и разрезать на четыре части.
  • Чёрную смородину не нужно сильно размораживать, можно заменить её малиной.
  • Смазать форму для выпекания растительным маслом, если форма из силикона, это делать не надо. В форму налить треть теста и выровнять.
  • Треть ягод выложить сверху.
  • Сделать ещё два таких слоя из ягод с тестом.
  • В разогретой до 180 градусов духовке выпекать пирог в течение 60 минут.
  • Готовый пирог достать из духовки, остудить и можно подавать к столу.

Заливной пирог с абрикосами и чёрной смородиной хорош и в холодном и в тёплом состоянии.

Заливной пирог с абрикосами и чёрной смородиной. Ароматный и вкусный десерт для всей семьи 2

Готовьте на здоровье!

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