Заливной пирог с абрикосами и чёрной смородиной. Ароматный и вкусный десерт для всей семьи

Заливной пирог с абрикосами и чёрной смородиной удивит Вас своим безумным ароматом и неповторимым вкусом. Это замечательное дополнение к чаю и кофе.

Заливной пирог с абрикосами и чёрной смородиной: ингредиенты

Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм) Сахар — 180 гр. (сто восемьдесят грамм) Кефир — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров) Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм) Яйца — 2 шт. (две штуки) Абрикосы — 400 г. (четыреста грамм) смородина чёрная — 100 гр (сто грамм) Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки) Щепотка ванилина Щепотка соли

Рецепт приготовления:

Яйца смешать с кефиром в глубокой посуде.

Немного взбить при помощи венчика, всыпать сахар и ванилин, снова перемешать.

Растопленное сливочное масло остудить и добавить к тесту.

Затем добавить просеянную муку, соду и соль.

Перемешать при помощи венчика до однородности.

Замороженные абрикосы разморозить и разрезать на четыре части.

Чёрную смородину не нужно сильно размораживать, можно заменить её малиной.

Смазать форму для выпекания растительным маслом, если форма из силикона, это делать не надо. В форму налить треть теста и выровнять.

Треть ягод выложить сверху.

Сделать ещё два таких слоя из ягод с тестом.

В разогретой до 180 градусов духовке выпекать пирог в течение 60 минут.

Готовый пирог достать из духовки, остудить и можно подавать к столу.

Заливной пирог с абрикосами и чёрной смородиной хорош и в холодном и в тёплом состоянии.

Готовьте на здоровье!