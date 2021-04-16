Заливной пирог с абрикосами и чёрной смородиной. Ароматный и вкусный десерт для всей семьи

Заливной пирог с абрикосами и чёрной смородиной удивит Вас своим безумным ароматом и неповторимым вкусом. Это замечательное дополнение к чаю и кофе.
Заливной пирог с абрикосами и чёрной смородиной: ингредиенты
- Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Сахар — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
- Кефир — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Абрикосы — 400 г. (четыреста грамм)
- смородина чёрная — 100 гр (сто грамм)
- Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Щепотка ванилина
- Щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Яйца смешать с кефиром в глубокой посуде.
- Немного взбить при помощи венчика, всыпать сахар и ванилин, снова перемешать.
- Растопленное сливочное масло остудить и добавить к тесту.
- Затем добавить просеянную муку, соду и соль.
- Перемешать при помощи венчика до однородности.
- Замороженные абрикосы разморозить и разрезать на четыре части.
- Чёрную смородину не нужно сильно размораживать, можно заменить её малиной.
- Смазать форму для выпекания растительным маслом, если форма из силикона, это делать не надо. В форму налить треть теста и выровнять.
- Треть ягод выложить сверху.
- Сделать ещё два таких слоя из ягод с тестом.
- В разогретой до 180 градусов духовке выпекать пирог в течение 60 минут.
- Готовый пирог достать из духовки, остудить и можно подавать к столу.
Заливной пирог с абрикосами и чёрной смородиной хорош и в холодном и в тёплом состоянии.
Готовьте на здоровье!
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