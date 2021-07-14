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Фаршированные сосисками кабачки. Вкусная закуска под сырной корочкой

Фаршированные сосисками кабачки очень интересное блюдо, которое понравиться всем без исключения.

Фаршированные сосисками кабачки: ингредиенты

Фаршированные сосисками кабачки

  1. Сосиски – 2 шт. (две штуки)
  2. Кабачок – 1 шт. (одна штука)
  3. Помидор – 1 шт. (одна штука)
  4. Сыр – 100 г. (сто грамм)
  5. Растительное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  6. Перец – по вкусу
  7. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • На 3 части разрежьте кабачок, сделайте квадратные надрезы сверху. Присыпьте их перцем, специями и солью. Переложите на застелённый пергаментной бумагой противень.
  • Полукольцами нарежьте помидор и выложите на кабачки.
  • Сосиски возьмите и нарежьте кусочками, разложите сверху.
  • Нарежьте пластинками сыр или натрите на тёрке. Выложите сверху на лабачки и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте 25 минут.
  • Подайте к столу готовые кабачки.

Фаршированные сосисками кабачки — лёгкий и быстрый завтрак.

Фаршированные сосисками кабачки. Вкусная закуска под сырной корочкой 2

Приятного аппетита!

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