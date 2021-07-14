Фаршированные сосисками кабачки. Вкусная закуска под сырной корочкой

Фаршированные сосисками кабачки очень интересное блюдо, которое понравиться всем без исключения.
Фаршированные сосисками кабачки: ингредиенты
- Сосиски – 2 шт. (две штуки)
- Кабачок – 1 шт. (одна штука)
- Помидор – 1 шт. (одна штука)
- Сыр – 100 г. (сто грамм)
- Растительное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- На 3 части разрежьте кабачок, сделайте квадратные надрезы сверху. Присыпьте их перцем, специями и солью. Переложите на застелённый пергаментной бумагой противень.
- Полукольцами нарежьте помидор и выложите на кабачки.
- Сосиски возьмите и нарежьте кусочками, разложите сверху.
- Нарежьте пластинками сыр или натрите на тёрке. Выложите сверху на лабачки и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте 25 минут.
- Подайте к столу готовые кабачки.
Фаршированные сосисками кабачки — лёгкий и быстрый завтрак.
Приятного аппетита!
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