Попробовала в гостях «Царскую» скумбрию: на следующий день сразу же приготовила такую же дома на ужин

Впервые попробовала такое блюдо неделю назад, и теперь обязательно буду готовить его для своих гостей. Попробуйте и вы — уверена вам понравится!

Для приготовления понадобится:

Скумбрия свежемороженая – 2-3 шт.

Растительное масло – 3 ст. л.

Соевый соус – 2-3 ст. л.

Лимон – половинка

Паприка сладкая молотая – 1/2 ст. л.

Паприка копченая молотая – 1/2 ст. л.

Черный молотый перец – 1-2 щепотки

Молотый имбирь – 1/2 ч. л.

Соль – по вкусу

Начинаем готовить

Предварительно размороженную скумбрию моем, удаляем плавники, потрошим и разделываем на половинки филе, кожу при этом не снимаем. Складываем в миску.

И теперь готовим маринад. В небольшую миску на мелкой тёрке натираем с половинки лимона цедру, сюда же выдавливаем сок из этой половинки, добавляем все специи — имбирь, паприку, черный перец.

Вливаем растительное масло и соевый соус.

Все тщательно размешиваем – и маринад готов! На этом этапе можно его попробовать и, если нужно, добавить соли. Просто соевый соус бывает разной концентрации и, соответственно, более или менее соленый. Но солить нужно осторожно, чтобы не переборщить!

Подготовленным маринадом заливаем филе скумбрии. И оставляем при комнатной температуре, где-то на 20-30 минут.

Периодически переворачиваем рыбу и смазываем ее маринадом, чтобы она пропиталась более равномерно.

Каждое замаринованное филе скумбрии сворачиваем в рулетик и насаживаем на деревянную шпажку для запекания. Можно накалывать по 2-3 шт. на одну палочку.

Теперь берем противень с бортиками или какую-нибудь подходящую форму для выпечки и выкладываем её фольгой (блестящей стороной наружу). Теперь берём шпажки с рыбой и укладываем их в форму. Поливаем остатками маринада и отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку.

Запекаем 25-30 минут, в зависимости от особенностей духовки и размеров филе. Вынимаем зарумянившиеся шашлычки и сразу же подаем к столу!