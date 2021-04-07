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Вместо колбасы! Готовлю каждую неделю много лет простой, вкусный рецепт

Мясной хлебец с грибной начинкой – это прекрасная закуска. Все специи и травы добавляйте по своему вкусу и подавайте даже на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • грудка куриная, 2 шт;
  • батон;
  • вода;
  • лук, 1 шт;
  • морковь, половина;
  • соль, перец специи, сухой чеснок.

Для приготовления начинки необходимо:

  • грибы, 400 г;
  • морковь, половина;
  • молоко 2 ст.л;
  • сметана, 3 ст.л;
  • соль, специи, перец;
  • желатин, 10 г.

Процесс приготовления

Батон режем ломтиками и заливаем водой.

Мясо превращаем в фарш вместе с луком и морковью.

Совет: чтобы блюдо получилось вкуснее, овощи немного притушите на сковороде.

Воду с хлеба отжимаем и смешиваем с фаршем.

Заправляем фарш солью и перцем, специями.

Вместо колбасы! Готовлю каждую неделю много лет простой, вкусный рецепт

Перемешиваем фарш очень хорошо до однородности. Ставим в холодильник на 30 – 40 минут.

Вместо колбасы! Готовлю каждую неделю много лет простой, вкусный рецепт

Грибы режем на кусочки и обжариваем до полуготовности.

Добавляем тертую морковь и тушим массу до готовности.

Сметану смешиваем с молоком, специями (паприка, чеснок и т.д), солью, ароматными травами.

Заливку выливаем в грибы и тушим на медленном огне.

Вместо колбасы! Готовлю каждую неделю много лет простой, вкусный рецепт

Форму для кекса застилаем пергаментом, смазываем маслом и выкладываем часть фарша.

Формируем из фарша дно и бортики.

Горячие грибы смешиваем с желатином и хорошо вымешиваем.

Выкладываем начинку на фарш, сверху кладем остальной фарш и разравниваем.

Вместо колбасы! Готовлю каждую неделю много лет простой, вкусный рецепт

Запекаем при температуре 180 градусов около 40 минут.

Не вынимаем из формы, накрываем пергаментом и ставим сверху гнет. На ночь отправляем хлебец в холодильник.

Вместо колбасы! Готовлю каждую неделю много лет простой, вкусный рецепт

В качестве начинки вы можете добавлять любые продукты по своему вкусу, можно смешать кусочки овощей с ветчиной и сыром.

Вместо колбасы! Готовлю каждую неделю много лет простой, вкусный рецепт

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