Вместо колбасы! Готовлю каждую неделю много лет простой, вкусный рецепт

Мясной хлебец с грибной начинкой – это прекрасная закуска. Все специи и травы добавляйте по своему вкусу и подавайте даже на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка куриная, 2 шт;
- батон;
- вода;
- лук, 1 шт;
- морковь, половина;
- соль, перец специи, сухой чеснок.
Для приготовления начинки необходимо:
- грибы, 400 г;
- морковь, половина;
- молоко 2 ст.л;
- сметана, 3 ст.л;
- соль, специи, перец;
- желатин, 10 г.
Процесс приготовления
Батон режем ломтиками и заливаем водой.
Мясо превращаем в фарш вместе с луком и морковью.
Совет: чтобы блюдо получилось вкуснее, овощи немного притушите на сковороде.
Воду с хлеба отжимаем и смешиваем с фаршем.
Заправляем фарш солью и перцем, специями.
Перемешиваем фарш очень хорошо до однородности. Ставим в холодильник на 30 – 40 минут.
Грибы режем на кусочки и обжариваем до полуготовности.
Добавляем тертую морковь и тушим массу до готовности.
Сметану смешиваем с молоком, специями (паприка, чеснок и т.д), солью, ароматными травами.
Заливку выливаем в грибы и тушим на медленном огне.
Форму для кекса застилаем пергаментом, смазываем маслом и выкладываем часть фарша.
Формируем из фарша дно и бортики.
Горячие грибы смешиваем с желатином и хорошо вымешиваем.
Выкладываем начинку на фарш, сверху кладем остальной фарш и разравниваем.
Запекаем при температуре 180 градусов около 40 минут.
Не вынимаем из формы, накрываем пергаментом и ставим сверху гнет. На ночь отправляем хлебец в холодильник.
В качестве начинки вы можете добавлять любые продукты по своему вкусу, можно смешать кусочки овощей с ветчиной и сыром.
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