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Сало мечты: Очень вкусное и нежное сало в рулете

Сало мечты: Очень вкусное и нежное сало в рулете

Cало не толстое, толщиной до 2 см. — 1 кг

Перец черный молотый — по вкусу

 Паприка молотая — по вкусу

Чеснок — 5-6 зубков

 Морковь средняя — 1 шт.

 Фарш — 250 -300 гр.

 Луковая шелуха

 Соль

 Шелковая нить или шнур

Как приготовить сало в рулете:

  1. Сало помыть промокнуть салфеткой, положить на стол, посыпать перцем, раздавить несколько чесночин.
  2. Затем положить слой тертой свежей моркови, положить слой фарша, скатать в тугой рулет и связать нитью.
  3. В кастрюлю налить воды, добавить луковой шелухи (жменю или чуть больше), посолить. Солим из расчета 1 ст. ложка соли без горки, на 1 литр воды. (сколько нальете воды, столько соответственно и соли)
  4. Рулет класть в соленую кипящую воду, варить в зависимости от величины, 500 граммовые рулеты около 40 минут, после чего достать на тарелку, промыть под проточной водой.
  5. Остывший рулет оставить в холодильнике на 8 – 10 часов,после чего можно снимать нить.

Приятного аппетита!

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