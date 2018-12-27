Сало мечты: Очень вкусное и нежное сало в рулете

Cало не толстое, толщиной до 2 см. — 1 кг
Перец черный молотый — по вкусу
Паприка молотая — по вкусу
Чеснок — 5-6 зубков
Морковь средняя — 1 шт.
Фарш — 250 -300 гр.
Луковая шелуха
Соль
Шелковая нить или шнур
Как приготовить сало в рулете:
- Сало помыть промокнуть салфеткой, положить на стол, посыпать перцем, раздавить несколько чесночин.
- Затем положить слой тертой свежей моркови, положить слой фарша, скатать в тугой рулет и связать нитью.
- В кастрюлю налить воды, добавить луковой шелухи (жменю или чуть больше), посолить. Солим из расчета 1 ст. ложка соли без горки, на 1 литр воды. (сколько нальете воды, столько соответственно и соли)
- Рулет класть в соленую кипящую воду, варить в зависимости от величины, 500 граммовые рулеты около 40 минут, после чего достать на тарелку, промыть под проточной водой.
- Остывший рулет оставить в холодильнике на 8 – 10 часов,после чего можно снимать нить.
Приятного аппетита!
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