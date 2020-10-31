Картофельная запеканка: вкусный ужин по-быстрому

Картофельная запеканка! Приготовьте сегодня на вечер вкусный ужин по-быстрому. Картофельная запеканка в стиле пиццы получается очень сытной и вкусной. Продукты, из которой она готовится, простые и всегда доступны. Так что она всегда выручит, когда хочется чего-нибудь вкусненького, а времени бежать за продуктами нету.

Картофельная запеканка: ингредиенты

четыре средних клубня картофеля

одна головка лука

один большой помидор

двести граммов колбасы

сто пятьдесят граммов сыра

черный перец – по вкусу

четыре яйца

три четверти стакана молока

треть чайной ложки соли

Картофельная запеканка: как приготовить

Сначала надо подготовить основу для запеканки:

Картофель почистить, помыть и порезать кругляшами толщиной в три миллиметра.

Противень смазать подсолнечным маслом.

Уложить на противень картофель, так, чтобы края кругляшей плотно прилегали друг к другу.

Посолить и поперчить картофель.

Луковицу почистить и мелко нарезать.

Посыпать сверху картофель измельченным луком.

Картошку отправить в разогретую духовку и запекать при ста восьмидесяти градусах минут двадцать.

Пока картофель печется, нужно приготовить начинку:

Колбасу нарезать мелким кубиком.

Помидоры помыть и порезать четверть кольцами.

Также надо приготовить заливку:

Четыре яйца разбить в глубокую миску.

Доложить соль и влить необходимое количество молока.

Добавить черный молотый перец и взбить все венчиком.

А теперь надо собрать блюдо:

По истечении необходимого времени достать картофель из духовки и залить его заливкой.

Сверху слоем выложить колбасу, а затем – помидоры.

Отправить противень в духовку еще на полчаса.

Через тридцать минут запеканку достать из духовки.

Твердый сыр натереть на крупной терке и посыпать им запеканку.

Снова отправить блюдо в духовку минут на десять до расплавления сыра.

Вот и приготовили мы вкусный ужин. Картофельная запеканка получилась на славу – вкусная, нежная, сочная и ароматная. На такое блюдо любо дорого смотреть! А кушать такую вкуснятину – одно удовольствие!

Достаньте запеканку из духовки, разрежьте на порционные кусочки и подайте к столу.

Картофельная запеканка: готова

Приятного аппетита!