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Картофельная запеканка: вкусный ужин по-быстрому

Картофельная запеканка! Приготовьте сегодня на вечер вкусный ужин по-быстрому. Картофельная запеканка в стиле пиццы получается очень сытной и вкусной. Продукты, из которой она готовится, простые и всегда доступны. Так что она всегда выручит, когда хочется чего-нибудь вкусненького, а времени бежать за продуктами нету.

Картофельная запеканка: ингредиенты

  • четыре средних клубня картофеля

Картофельная запеканка

  • одна головка лука
  • один большой помидор
  • двести граммов колбасы
  • сто пятьдесят граммов сыра
  • черный перец – по вкусу
  • четыре яйца
  • три четверти стакана молока
  • треть чайной ложки соли

Картофельная запеканка: как приготовить

Сначала надо подготовить основу для запеканки:

  • Картофель почистить, помыть и порезать кругляшами толщиной в три миллиметра.
  • Противень смазать подсолнечным маслом.

Картофельная запеканка

  • Уложить на противень картофель, так, чтобы края кругляшей плотно прилегали друг к другу.
  • Посолить и поперчить картофель.
  • Луковицу почистить и мелко нарезать.
  • Посыпать сверху картофель измельченным луком.
  • Картошку отправить в разогретую духовку и запекать при ста восьмидесяти градусах минут двадцать.

Пока картофель печется, нужно приготовить начинку:

  • Колбасу нарезать мелким кубиком.
  • Помидоры помыть и порезать четверть кольцами.

Также надо приготовить заливку:

  • Четыре яйца разбить в глубокую миску.

Картофельная запеканка

  • Доложить соль и влить необходимое количество молока.
  • Добавить черный молотый перец и взбить все венчиком.

А теперь надо собрать блюдо:

  • По истечении необходимого времени достать картофель из духовки и залить его заливкой.
  • Сверху слоем выложить колбасу, а затем – помидоры.
  • Отправить противень в духовку еще на полчаса.
  • Через тридцать минут запеканку достать из духовки.
  • Твердый сыр натереть на крупной терке и посыпать им запеканку.
  • Снова отправить блюдо в духовку минут на десять до расплавления сыра.

Картофельная запеканка: вкусный ужин по-быстрому

Вот и приготовили мы вкусный ужин. Картофельная запеканка получилась на славу – вкусная, нежная, сочная и ароматная. На такое блюдо любо дорого смотреть! А кушать такую вкуснятину – одно удовольствие!

Достаньте запеканку из духовки, разрежьте на порционные кусочки и подайте к столу.

Картофельная запеканка: готова

Приятного аппетита!

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