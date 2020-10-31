Картофельная запеканка: вкусный ужин по-быстрому

Картофельная запеканка! Приготовьте сегодня на вечер вкусный ужин по-быстрому. Картофельная запеканка в стиле пиццы получается очень сытной и вкусной. Продукты, из которой она готовится, простые и всегда доступны. Так что она всегда выручит, когда хочется чего-нибудь вкусненького, а времени бежать за продуктами нету.
Картофельная запеканка: ингредиенты
- четыре средних клубня картофеля
- одна головка лука
- один большой помидор
- двести граммов колбасы
- сто пятьдесят граммов сыра
- черный перец – по вкусу
- четыре яйца
- три четверти стакана молока
- треть чайной ложки соли
Картофельная запеканка: как приготовить
Сначала надо подготовить основу для запеканки:
- Картофель почистить, помыть и порезать кругляшами толщиной в три миллиметра.
- Противень смазать подсолнечным маслом.
- Уложить на противень картофель, так, чтобы края кругляшей плотно прилегали друг к другу.
- Посолить и поперчить картофель.
- Луковицу почистить и мелко нарезать.
- Посыпать сверху картофель измельченным луком.
- Картошку отправить в разогретую духовку и запекать при ста восьмидесяти градусах минут двадцать.
Пока картофель печется, нужно приготовить начинку:
- Колбасу нарезать мелким кубиком.
- Помидоры помыть и порезать четверть кольцами.
Также надо приготовить заливку:
- Четыре яйца разбить в глубокую миску.
- Доложить соль и влить необходимое количество молока.
- Добавить черный молотый перец и взбить все венчиком.
А теперь надо собрать блюдо:
- По истечении необходимого времени достать картофель из духовки и залить его заливкой.
- Сверху слоем выложить колбасу, а затем – помидоры.
- Отправить противень в духовку еще на полчаса.
- Через тридцать минут запеканку достать из духовки.
- Твердый сыр натереть на крупной терке и посыпать им запеканку.
- Снова отправить блюдо в духовку минут на десять до расплавления сыра.
Вот и приготовили мы вкусный ужин. Картофельная запеканка получилась на славу – вкусная, нежная, сочная и ароматная. На такое блюдо любо дорого смотреть! А кушать такую вкуснятину – одно удовольствие!
Достаньте запеканку из духовки, разрежьте на порционные кусочки и подайте к столу.
Картофельная запеканка: готова
Приятного аппетита!
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