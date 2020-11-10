Идеальный домашний торт «Наташа». Проверенный рецепт нашей семьи

Рецепт этого торта уже довольно старый и его в нашей семье очень ценят за простоту и быструю готовку. Варенье для бисквита берите любое по своему вкусу, но я всегда использую варенье с кислинкой, чтобы сбалансировать вкус со сладким кремом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 2 стакана;
- кефир, 1 стакан;
- варенье, 1 стакан;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 1 стакан;
- содыа, 2 ч.л.
Для приготовления крема необходимо:
- сметана, 2 стакана;
- сахарная пудра, стакан или половина по вашему вкусу.
Процесс приготовления
Варенье выбирайте с кислинкой – ежевика, смородина, вишня и т.д.
Яйца начинаем взбивать и в процессе всыпаем сахар, взбиваем просто до растворения сахара и добавляем кефир, варенье.
Муку просеваем и частями вводим в массу, всыпаем соду, перемешиваем.
Тесто делим на 2 части и будем выпекать 2 коржа в формах, застеленных пергаментом.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем до готовности.
Остужаем бисквиты и разрезаем на 2 коржа.
Для крема взбиваем сметану с пудрой.
Когда будете формировать торт, смазывая коржи кремом, еще выкладывайте ягодки на крем, тогда тортик будет очень вкусным.
Отправляем его в холодильник настаиваться на несколько часов.
Украсить торт также можно ягодами, тертым шоколадом или просто посыпать какао.
Свежие комментарии