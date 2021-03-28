Желейный десерт из кофе. Вкусный и быстрый торт без выпечки

Желейный десерт из кофе — настоящее лакомство. Десерт такой нежный, легкий. Времени займет совсем не много. Попробовав раз, вы будете готовить этот бесподобный десерт снова и снова.
Желейный десерт из кофе: ингредиенты
Для кофейного желе
- 3 (три) ст. ложки — желатина быстрорастворимого
- 500 (пятьсот) мл — воды
- 200 (двести) гр — сахара
- 40 (сорок) гр — кофе (быстрорастворимого)
Для молочного
- 250 (двести пятьдесят) гр — сгущенки
- 1200 мл — сметаны (йогурта)
- полтора стакана — молока
- 4 (четыре) ст. ложки — желатина
- 10 (десять0 гр — кофе
Рецепт приготовления:
- В посуду насыпьте 12 г желатина и налейте 50 мл холодной воды. Все перемешайте и оставьте набухать желатин на 10-15 минут
- В отдельную посуду насыпьте 25 г сахара и 3 г растворимого кофе. Сюда же налейте 250 мл кипятка. Все перемешайте до растворения кофе и сахара
- Добавьте набухший желатин. Помешивайте, пока он полностью не растворится
- Эту смесь налейте в небольшую плоскую емкость. У меня форма размером 24 на 10 см.
Оставьте остывать до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник, чтобы полностью застыл кофейный слой
- В посуду насыпьте 12 г желатина и налейте 50 мл холодной воды. Все перемешайте и оставьте набухать желатин на 10-15 минут. В отдельную посуду насыпьте 25 г сахара, 3 г растворимого кофе и налейте 100 мл кипятка. Все перемешайте. Пока кофейный напиток горячий добавьте набухший желатин и все хорошо перемешайте
- В эту же смесь налейте 150 мл молока. Все перемешайте
- Вылейте в небольшую емкость застывать. Я выливаю в формочку диаметром 16,5 см. Поставьте в холодильник застывать. Прошло 2 часа. Кофейное и молочно-кофейное желе уже застыло. Нарежьте его на небольшие кубики и выньте из формочек. Возьмите форму и выложите кусочки желе в нее. Вперемешку лучше.
- В посуду насыпаем 40 г желатина и налейте 150 мл холодной воды. Все перемешайте и оставляем набухать желатин
- В отдельную посуду налейте1200 мл сметаны, насыпьте 250 г сахара и 10 г ванильного сахара, молоко. Все перемешайте. Соедините массу с желатином, и на медленный огонь, чтоб желатин растаял. Перемешайте
- Соедините жидкие смеси, залейте форму с желе, нарезанными в кубик. Отправьте в холодильник на ночь. Желейный десерт из кофе получился изумительным!
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