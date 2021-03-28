Желейный десерт из кофе. Вкусный и быстрый торт без выпечки

Желейный десерт из кофе — настоящее лакомство. Десерт такой нежный, легкий. Времени займет совсем не много. Попробовав раз, вы будете готовить этот бесподобный десерт снова и снова.

Желейный десерт из кофе: ингредиенты

Для кофейного желе

3 (три) ст. ложки — желатина быстрорастворимого 500 (пятьсот) мл — воды 200 (двести) гр — сахара 40 (сорок) гр — кофе (быстрорастворимого)

Для молочного

250 (двести пятьдесят) гр — сгущенки 1200 мл — сметаны (йогурта) полтора стакана — молока 4 (четыре) ст. ложки — желатина 10 (десять0 гр — кофе

Рецепт приготовления: