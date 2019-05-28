Скатерть-Самобранка

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Люблю я такие простые рецепты и с вами делюсь. Вкуснотища


Люблю я такие простые рецепты и с вами делюсь. Вкуснотища

Ингредиенты:
морковь — 500 г
лук — 500 г
филе сельди — 250 г
консервированный зеленый горошек — 1 банка
масло растительное — для обжарки
соль
перец

Приготовление:

Морковь натрите на крупной терке.

Лук нарежьте четвертинками.

Филе сельди нарежьте на небольшие кусочки.

В сковороде бжарьте лук до золотистого цвета.

К луку отправляем морковь, тушим до готовности.

Селедку отправляем в миску, а сверху горячие овощи.

Посолите и поперчите.

Поставьте в холодильник на 1 час.

Добавьте горошек.

Приятного аппетита!!!

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