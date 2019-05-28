Люблю я такие простые рецепты и с вами делюсь. Вкуснотища

Ингредиенты:
морковь — 500 г
лук — 500 г
филе сельди — 250 г
консервированный зеленый горошек — 1 банка
масло растительное — для обжарки
соль
перец
Приготовление:
Морковь натрите на крупной терке.
Лук нарежьте четвертинками.
Филе сельди нарежьте на небольшие кусочки.
В сковороде бжарьте лук до золотистого цвета.
К луку отправляем морковь, тушим до готовности.
Селедку отправляем в миску, а сверху горячие овощи.
Посолите и поперчите.
Поставьте в холодильник на 1 час.
Добавьте горошек.
Приятного аппетита!!!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии