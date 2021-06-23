Салат Изумрудная россыпь. Праздничный и очень вкусный салатик

Салат Изумрудная россыпь получается очень вкусным и нежным. Такое блюдо станет настояшим украшением праздничного стола.
Салат Изумрудная россыпь: ингредиенты
- Куриное филе – 400 г. (четыреста грамм)
- Сыр – 100 г. (сто грамм)
- Киви – 2-3 шт. (от двух до трёх штук)
- Помидоры– 2 шт. (две штуки)
- Майонез – по вкусу
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Чёрный молотый перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Куриное филе отварите в солёной воде.
- Яйца отварите, остудите и снимите скорлупу. Вымойте помидоры.
- Порежьте на небольшие кусочками куриное филе и равномерно уложите на блюдо.
- Луковицу очистите и порежьте максимально мелко. Распределите равномерно по куриному мясу.
- Сделайте щедрую майонезную сеточку. Перец и соль – по вкусу.
- После – слой тёртого сыра. Используйте крупную тёрку.
- Порежьте на небольшие кубики помидоры и распределите их по сырному слою.
- Следующий слой – тёртые яйца и майонез.
- Последний слой – порезанные кубики киви.
- Отправьте салат в холодильнике на часик для пропитки.
Салат Изумрудная россыпь — праздничный безумно вкусный.
Готовьте на здоровье!
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