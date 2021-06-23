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Салат Изумрудная россыпь. Праздничный и очень вкусный салатик

Салат Изумрудная россыпь получается очень вкусным и нежным. Такое блюдо станет настояшим украшением праздничного стола.

Салат Изумрудная россыпь: ингредиенты

Салат Изумрудная россыпь

  1. Куриное филе – 400 г. (четыреста грамм)
  2. Сыр – 100 г. (сто грамм)
  3. Киви – 2-3 шт. (от двух до трёх штук)
  4. Помидоры– 2 шт. (две штуки)
  5. Майонез – по вкусу
  6. Лук – 1 шт. (одна штука)
  7. Чёрный молотый перец – по вкусу
  8. Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Куриное филе отварите в солёной воде.
  • Яйца отварите, остудите и снимите скорлупу. Вымойте помидоры.
  • Порежьте на небольшие кусочками куриное филе и равномерно уложите на блюдо.
  • Луковицу очистите и порежьте максимально мелко. Распределите равномерно по куриному мясу.
  • Сделайте щедрую майонезную сеточку. Перец и соль – по вкусу.
  • После – слой тёртого сыра. Используйте крупную тёрку.
  • Порежьте на небольшие кубики помидоры и распределите их по сырному слою.
  • Следующий слой – тёртые яйца и майонез.
  • Последний слой – порезанные кубики киви.
  • Отправьте салат в холодильнике на часик для пропитки.

Салат Изумрудная россыпь — праздничный  безумно вкусный.

Салат Изумрудная россыпь. Праздничный и очень вкусный салатик 2

Готовьте на здоровье!

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