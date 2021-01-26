Минтай «по-провансальски», получается очень вкусно. Семье понравилось, попросили готовить так чаще

С помощью этого универсального рецепта, можно делать самую разную рыбу, просто у меня был минтай и на его примере, я хочу поделиться с вами этим вкусным блюдом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

минтай, 2 – 3 тушки;

масло растительное, 3 ст.л;

соль, перец;

лимон, половина;

лук, 1 шт;

помидоры, 2 – 3 шт;

чеснок, 1 зубчик;

базилик, петрушка, зеленый лук;

сыр, 120 г.

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от всего лишнего, моем и режем порционными кусочками.

Сбрызгиваем соком лимона, растительным маслом и натираем солью. Отправляем мариноваться в холодильник на 1 час. Такой маринад придаст рыбке нежный вкус и избавит от специфического аромата минтая.

Обваливаем в муке и обжариваем на растительном масле до румяности.

Мелко режем лук и обжариваем на растительном масле, потом добавляем помидоры кубиками, тушим.

Солим соус, добавляем прованские травы, специи по вкусу, тушим 10 минут.

Смешиваем растительное масло с измельченным базиликом и чесноком.

Совет: масло берите любое, хоть оливковое, хоть обычное, рафинированное.

Выливаем томатный соус в форму. Сверху выкладываем рыбу и поливаем ее базиликовым соусом, посыпаем тертым сыром.

Запекаем при 180 градусах около 15 минут.

Подаем рыбу с разными гарнирами и салатами. Если нет помидор, используйте томатную пасту.