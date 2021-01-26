Минтай «по-провансальски», получается очень вкусно. Семье понравилось, попросили готовить так чаще

С помощью этого универсального рецепта, можно делать самую разную рыбу, просто у меня был минтай и на его примере, я хочу поделиться с вами этим вкусным блюдом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай, 2 – 3 тушки;
- масло растительное, 3 ст.л;
- соль, перец;
- лимон, половина;
- лук, 1 шт;
- помидоры, 2 – 3 шт;
- чеснок, 1 зубчик;
- базилик, петрушка, зеленый лук;
- сыр, 120 г.
Процесс приготовления
Рыбу очищаем от всего лишнего, моем и режем порционными кусочками.
Сбрызгиваем соком лимона, растительным маслом и натираем солью. Отправляем мариноваться в холодильник на 1 час. Такой маринад придаст рыбке нежный вкус и избавит от специфического аромата минтая.
Обваливаем в муке и обжариваем на растительном масле до румяности.
Мелко режем лук и обжариваем на растительном масле, потом добавляем помидоры кубиками, тушим.
Солим соус, добавляем прованские травы, специи по вкусу, тушим 10 минут.
Смешиваем растительное масло с измельченным базиликом и чесноком.
Совет: масло берите любое, хоть оливковое, хоть обычное, рафинированное.
Выливаем томатный соус в форму. Сверху выкладываем рыбу и поливаем ее базиликовым соусом, посыпаем тертым сыром.
Запекаем при 180 градусах около 15 минут.
Подаем рыбу с разными гарнирами и салатами. Если нет помидор, используйте томатную пасту.
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