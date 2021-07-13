Готовлю все лето, с такими кабачками, и мяса не надо

Кабачки, запеченные с твердым сыром, получаются нежными и вкусными, в них остается масса полезных веществ и витаминов. Чеснок, специи и зелень берите по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки и яйца по 2 шт;
- соль, перец, специи, зелень;
- крахмал, 2 ст.л;
- сыр твердый или берите сулугуни, 150 г;
- масло растительное, 1 ст.л.
Для приготовления соуса необходимо взять:
- сметана, 150 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- соль, перец, специи;
- укроп, пучок.
Процесс приготовления
Кабачки режем кружочками так, чтобы 2 колечка внизу были соединены.
Сыр трем на средней терке.
Яйца перебиваем с солью и перцем венчиком.
Крахмал берите любой по вкусу – кукурузный или картофельный, даже мука прекрасно подходит.
Сыр укладываем внутрь двух кабачков.
Совет: сыр порежьте ломтиками, тогда быстро можно фаршировать кабачки.
Кабачки обваливаем в крахмале, затем опускаем в яйцо и обжариваем до румяности на сковороде.
Для соуса укроп мелко режем, чеснок трем на терке или пропускаем через пресс, смешиваем со сметаной, солим и перчим, можно по вкусу еще добавить другие специи.
Продаю такие вкусные кабачки с этим соусом просто на ужин, на праздничный стол и делаю даже для пикника.
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