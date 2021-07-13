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Готовлю все лето, с такими кабачками, и мяса не надо

Кабачки, запеченные с твердым сыром, получаются нежными и вкусными, в них остается масса полезных веществ и витаминов. Чеснок, специи и зелень берите по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки и яйца по 2 шт;
  • соль, перец, специи, зелень;
  • крахмал, 2 ст.л;
  • сыр твердый или берите сулугуни, 150 г;
  • масло растительное, 1 ст.л.

Для приготовления соуса необходимо взять:

  • сметана, 150 г;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • соль, перец, специи;
  • укроп, пучок.

Процесс приготовления

Кабачки режем кружочками так, чтобы 2 колечка внизу были соединены.

Сыр трем на средней терке.

Яйца перебиваем с солью и перцем венчиком.

Крахмал берите любой по вкусу – кукурузный или картофельный, даже мука прекрасно подходит.

Сыр укладываем внутрь двух кабачков.

Готовлю все лето, с такими кабачками, и мяса не надо

Совет: сыр порежьте ломтиками, тогда быстро можно фаршировать кабачки.

Кабачки обваливаем в крахмале, затем опускаем в яйцо и обжариваем до румяности на сковороде.

Готовлю все лето, с такими кабачками, и мяса не надо

Для соуса укроп мелко режем, чеснок трем на терке или пропускаем через пресс, смешиваем со сметаной, солим и перчим, можно по вкусу еще добавить другие специи.

Продаю такие вкусные кабачки с этим соусом просто на ужин, на праздничный стол и делаю даже для пикника.

Готовлю все лето, с такими кабачками, и мяса не надо

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