Хоть 100 банок закрой, всегда не хватает. Помидоры «Маскарад» – вкусная заготовка года

Помидорки в таком маринаде получаются плотными, сладкими, с легким, пикантным привкусом петрушки. Я выбираю для рецепта небольшие, на один укус томаты, так они никогда не лопаются.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
помидоры, 750 г;
чеснок и морковь тертые по 1 ч.л;
петрушка;
горчица в зернах, 1 ч.л;
перец горошком, 6 шт;
уксус 9 %, 1 ст.л;
вода, 1 л;
соль, 1 ст.л;
сахар, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Маринад готовьте, исходя из количества ингредиентов, которые я указала в рецепте: на 1 л воды идет ложка соли и три сахара, поэтому правильно рассчитывайте свои количества рассола.
Петрушку мелко режем, чеснок и морковь трем на терке.
Помидоры промываем.
Банки стерилизуем и укладываем в них томаты.
Для рассола в воде разводим соль и сахар, доводим до кипения.
В банки добавляем семена горчицы и перец горошком, укладываем по ложке чеснока и моркови, вливаем по ложке уксуса.
Заливаем маринад, закручиваем крышками и переворачиваем банки, укутываем до остывания.
Храним в подвале или в кладовке.
Если у вас есть уксус 6 % можно добавлять и его, подходит яблочный или винный, обычный столовый.
Томаты будут очень вкусными, чеснок и морковь придают им пикантности и оригинальности.
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