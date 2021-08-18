Хоть 100 банок закрой, всегда не хватает. Помидоры «Маскарад» – вкусная заготовка года

Помидорки в таком маринаде получаются плотными, сладкими, с легким, пикантным привкусом петрушки. Я выбираю для рецепта небольшие, на один укус томаты, так они никогда не лопаются.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 750 г;

чеснок и морковь тертые по 1 ч.л;

петрушка;

горчица в зернах, 1 ч.л;

перец горошком, 6 шт;

уксус 9 %, 1 ст.л;

вода, 1 л;

соль, 1 ст.л;

сахар, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Маринад готовьте, исходя из количества ингредиентов, которые я указала в рецепте: на 1 л воды идет ложка соли и три сахара, поэтому правильно рассчитывайте свои количества рассола.

Петрушку мелко режем, чеснок и морковь трем на терке.

Помидоры промываем.

Банки стерилизуем и укладываем в них томаты.

Для рассола в воде разводим соль и сахар, доводим до кипения.

В банки добавляем семена горчицы и перец горошком, укладываем по ложке чеснока и моркови, вливаем по ложке уксуса.

Заливаем маринад, закручиваем крышками и переворачиваем банки, укутываем до остывания.

Храним в подвале или в кладовке.

Если у вас есть уксус 6 % можно добавлять и его, подходит яблочный или винный, обычный столовый.

Томаты будут очень вкусными, чеснок и морковь придают им пикантности и оригинальности.