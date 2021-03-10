Сдобные рогалики. Не нужно ждать когда подойдёт тесто, они получаются пышными и ароматными

Сдобные рогалики получаются необычайно вкусными и нежными! Рецепт совсем не сложен. С ним справится даже начинающая хозяюшка.
Сдобные рогалики: ингредиенты
- 200 (двести) гр — масла
- 3 (три) стакана — муки
- 1/2 стакана — сахара
- 2 (две) шт — яиц
- 10 (десять) гр — сухих дрожжей
- варенье или джем на ваш вкус
Рецепт приготовления:
- Обязательно просейте муку в посуду
- Добавьте сухие дрожжи в муку и перемешайте
- Натрите на крупной терке масло прямо в посуду с мукой
- Пальцами разомните муку с маслом до мелкой крошки
- Взбейте яйца с сахаром до пышности и влейте яичную массу в тесто, замесите
- Оставьте тесто на 15 минут, чтобы оно отдохнуло
- Раскатайте часть теста в круг, смажьте повидлом или вареньем
- Края оставьте сухими и нарежьте на секторы. Скатайте рогалики и выложите на посыпанный мукой противень. Выпекайте сдобные рогалики при 180 градусах в течение двадцати минут. На самом деле, начинка может быть совершенно любая. Будь то крем, ваш любимый, сгущенное молоко, мак, и все что угодно. Ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения.
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