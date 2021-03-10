Скатерть-Самобранка

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Сдобные рогалики. Не нужно ждать когда подойдёт тесто, они получаются пышными и ароматными

Сдобные рогалики получаются необычайно вкусными и нежными! Рецепт совсем не сложен. С ним справится даже начинающая хозяюшка.

Сдобные рогалики

Сдобные рогалики: ингредиенты

  1. 200 (двести) гр — масла
  2. 3 (три) стакана — муки
  3. 1/2 стакана — сахара
  4. 2 (две) шт — яиц
  5. 10 (десять) гр — сухих дрожжей
  6. варенье или джем на ваш вкус

Рецепт приготовления:

  • Обязательно просейте муку в посуду
  • Добавьте сухие дрожжи в муку и перемешайте
  • Натрите на крупной терке масло прямо в посуду с мукой
  • Пальцами разомните муку с маслом до мелкой крошки
  • Взбейте яйца с сахаром до пышности и влейте яичную массу в тесто, замесите
  • Оставьте тесто на 15 минут, чтобы оно отдохнуло
  • Раскатайте часть теста в круг, смажьте повидлом или вареньем
  • Края оставьте сухими и нарежьте на секторы. Скатайте рогалики и выложите на посыпанный мукой противень. Выпекайте сдобные рогалики при 180 градусах в течение двадцати минут. На самом деле, начинка может быть совершенно любая. Будь то крем, ваш любимый, сгущенное молоко, мак, и все что угодно. Ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения.
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