Вкусное и простое малиновое варенье: 50 % сахар за 15 минут без желатина, хоть ножом режь

Очень густое и ароматное варенье, которое можно не только кушать с блинчиками, но и использовать в качестве компонента к различным десертам, выпечке и мороженому.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

малина, 500 г;

сахар, 250 г;

лимонный сок, 1 – 2 ч.л.

Процесс приготовления

Пропорции с дала небольшие, но варенье получается настолько вкусным и густым, что можете смело увеличивать количество ингредиентов и варить большую кастрюлю лакомства.

Малину перебираем и промываем, просушиваем. Если это чистая, домашняя ягода, мыть не нужно.

Засыпаем сахаром и вливаем сок лимона, перемешиваем и отправляем на 5 минут в микроволновую печь.

Вынимаем и перемешиваем, снова варим в микроволновке 10 – 15 минут. Если через 10 минут, густота варенья достаточная, больше не ставим в микроволновую печь.

Горячее варенье разливаем по стерилизованным банкам, закручиваем чистыми крышками.

Переворачиваем и оставляем остывать, храним в подвале или в кладовке.