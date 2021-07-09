Вкусное и простое малиновое варенье: 50 % сахар за 15 минут без желатина, хоть ножом режь

Очень густое и ароматное варенье, которое можно не только кушать с блинчиками, но и использовать в качестве компонента к различным десертам, выпечке и мороженому.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- малина, 500 г;
- сахар, 250 г;
- лимонный сок, 1 – 2 ч.л.
Процесс приготовления
Пропорции с дала небольшие, но варенье получается настолько вкусным и густым, что можете смело увеличивать количество ингредиентов и варить большую кастрюлю лакомства.
Малину перебираем и промываем, просушиваем. Если это чистая, домашняя ягода, мыть не нужно.
Засыпаем сахаром и вливаем сок лимона, перемешиваем и отправляем на 5 минут в микроволновую печь.
Вынимаем и перемешиваем, снова варим в микроволновке 10 – 15 минут. Если через 10 минут, густота варенья достаточная, больше не ставим в микроволновую печь.
Горячее варенье разливаем по стерилизованным банкам, закручиваем чистыми крышками.
Переворачиваем и оставляем остывать, храним в подвале или в кладовке.
Варенье получается очень густым, с ярким и насыщенным цветом, свежим ароматом. Вам уже решать, стоит ли использовать микроволновую печь для варки джема, но он того стоит.
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