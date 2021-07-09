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Намазка из свежего редиса. Получается вкуснее и нежнее масла

Намазка из свежего редиса подойдёт в качестве лёгкого завтрака или перекуса.

Намазка из свежего редиса: ингредиенты

Намазка из свежего редиса. Получается вкуснее и нежнее масла 3

  1. Плавленый сыр — 230 гр. (двести тридцать грамм)
  2. Редис — 240 гр. (двести сорок грамм)
  3. Лук — шалот — один пучок
  4. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Рецепт приготовления:

  • Вымойте редис, срежьте верх и низ и пропустите через блендер, посолит и оставьте на 30 минут. Затем сок слейте.
  • К редису добавьте плавленый сыр и измельчённый лук, тщательно перемешайте.

Намазка из свежего редиса получится вкуснее масла.

Намазка из свежего редиса. Получается вкуснее и нежнее масла 4

Приятного аппетита!

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