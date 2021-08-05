Знаменитый ботлихский пирог. Вы будете в восторге: десерт приготовленный с любовью

Мягкий и нежный пирог с вкусной и полезной начинкой из кураги и грецких орехов. Пирог традиционно готовится к семейным праздникам, просто к чаепитию, если приходят гости.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кефир или натуральный йогурт, 150 мл;
яйцо, 1 шт;
сода, 1 ч.л;
сметана, 100 г;
соль щепотка;
сахар, 100 г;
масло растительное, 2 ст.л;
масло сливочное, 110 г;
мука, 500 г.
Для приготовления начинки необходимо:
курага и орехи грецкие по 200 г;
сахар, 100 г + 100 г.
Процесс приготовления
Кефир смешиваем с содой, хорошо смешиваем и оставляем.
Яйцо смешиваем с соль и сахаром, взбиваем венчиком до однородности.
Добавляем густую сметану и перемешиваем массу.
Вливаем кефир и перемешиваем.
Вливаем растопленное сливочное масло и растительное масло, вымешиваем до однородности.
Всыпаем просеянную муку и вымешиваем густое тесто.
Совет: муки можно добавить больше, чтобы тесто было хорошо густым. Но не забивайте массу мукой, чтобы пирог получился нежным и мягким.
Оставляем тесто накрытым в холодильнике на 1 час. Но лучше оставить его на ночь.
Курагу, если она сильно сухая, замачиваем в горячей воде, сливаем воду.
Смешиваем курагу с сахаром и измельчаем в блендере.
Орехи грецкие также смешиваем с 100 г сахара и измельчаем в блендере.
Тесто делим на 3 части и каждую раскатываем по размеру вашей формы.
Форму смазываем маслом и выкладываем первую часть теста.
Выкладываем начинку из кураги.
Накрываем второй лепешкой, защипываем края и сверху выкладываем ореховую начинку.
Накрываем третьей лепешкой, ее смазываем взбитым яйцом и посыпаем измельченными орехами.
Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут, готовность проверяйте шпажкой.
Пирог получается высоким, сочным и нежным, очень ароматным, идеальное дополнение к вкусному чаю или какао.
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