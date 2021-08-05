Знаменитый ботлихский пирог. Вы будете в восторге: десерт приготовленный с любовью

Мягкий и нежный пирог с вкусной и полезной начинкой из кураги и грецких орехов. Пирог традиционно готовится к семейным праздникам, просто к чаепитию, если приходят гости.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир или натуральный йогурт, 150 мл;

яйцо, 1 шт;

сода, 1 ч.л;

сметана, 100 г;

соль щепотка;

сахар, 100 г;

масло растительное, 2 ст.л;

масло сливочное, 110 г;

мука, 500 г.

Для приготовления начинки необходимо:

курага и орехи грецкие по 200 г;

сахар, 100 г + 100 г.

Процесс приготовления

Кефир смешиваем с содой, хорошо смешиваем и оставляем.

Яйцо смешиваем с соль и сахаром, взбиваем венчиком до однородности.

Добавляем густую сметану и перемешиваем массу.

Вливаем кефир и перемешиваем.

Вливаем растопленное сливочное масло и растительное масло, вымешиваем до однородности.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем густое тесто.

Совет: муки можно добавить больше, чтобы тесто было хорошо густым. Но не забивайте массу мукой, чтобы пирог получился нежным и мягким.

Оставляем тесто накрытым в холодильнике на 1 час. Но лучше оставить его на ночь.

Курагу, если она сильно сухая, замачиваем в горячей воде, сливаем воду.

Смешиваем курагу с сахаром и измельчаем в блендере.

Орехи грецкие также смешиваем с 100 г сахара и измельчаем в блендере.

Тесто делим на 3 части и каждую раскатываем по размеру вашей формы.

Форму смазываем маслом и выкладываем первую часть теста.

Выкладываем начинку из кураги.

Накрываем второй лепешкой, защипываем края и сверху выкладываем ореховую начинку.

Накрываем третьей лепешкой, ее смазываем взбитым яйцом и посыпаем измельченными орехами.

Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут, готовность проверяйте шпажкой.

Пирог получается высоким, сочным и нежным, очень ароматным, идеальное дополнение к вкусному чаю или какао.