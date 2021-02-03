Не ленюсь, подкармливаю клубнику летом каждую неделю. Ягод столько, что некуда собирать – все тазы заняты

Если вы хотите зарабатывать деньги на клубнике, как я или просто любите эту ягоду и делаете из нее много заготовок, тогда воспользуйтесь моими советами и у вас всегда будет обильный урожай.

Все дело в подкормках: я удобряю ягоду натуральными удобрениями, химия не даст нужного результата, да и качеству ягод после таких подкормок, я уже не доверяю.

Удобрения вношу не только три раза за сезон: перед цветением, во время роста ягоды и после сбора урожая. Эти подкормки дают силу кустам, потом цветам и ягодам. Дополнительно удобряю ягоду еще несколько раз, чтобы повысить стойкость растения, предотвратить болезни и сделать задел на следующий урожай.

Рецепты удобрения

Использую я два варианта натурального удобрения.

Первую подкормку делаю в июне из разных трав. Собираю зелень подорожника, крапивы и мать-и-мачехи, одуванчика. Измельчаю зелень и заливаю водой – 1.5 л. Настаиваю неделю, процеживаю и развожу настой 1\6. Поливаю каждый кустик клубники.

Вторая подкормка у меня из дрожжей и сахара.

Когда клубника входит в стадию плодоношения, развожу в 500 мл воды ложку сухих дрожжей и ложку сахара. Все перемешиваю и оставляю на 2 часа.

Развожу этот раствор в 25 л теплой воды и поливаю клубнику.

Эти два раствора я чередую через неделю до тех пор, пока клубника не перестанет давать ягоды.

Попробуйте в этом сезоне мои советы и я уверена, что у вас будет обильный ягодный урожай.