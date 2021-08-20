Блюдо из куриной грудки лучше, чем беляши и чебуреки. Век живи, век учись

Рубленые котлеты относятся к изысканным и роскошным блюдам. Особенно в том случае, если они сделаны правильно, получились сочными и нежными. Предлагаю вам воспользоваться моим рецептом и попробовать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 700 г;

мука, 4.5 ст.л;

лук, 1 шт;

соль, перец;

сметана, 3 ст.л;

яйцо, 1 шт;

масло растительное, 2 ст.л;

зелень по вкусу.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем, и рубим мелко на кусочки.

Лук режем мелко, зелень также.

В мясо добавляем лук, яйцо, солим и перчим, заправляем специями, перемешиваем.

Добавляем сметану и хорошо вымешиваем.

Всыпаем муку, но аккуратно, чтобы ее было не слишком много, иначе она сделает котлеты грубыми.

Формируем котлеты и обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.

Котлеты получатся очень вкусными и ароматными сочными.