Блюдо из куриной грудки лучше, чем беляши и чебуреки. Век живи, век учись

Рубленые котлеты относятся к изысканным и роскошным блюдам. Особенно в том случае, если они сделаны правильно, получились сочными и нежными. Предлагаю вам воспользоваться моим рецептом и попробовать.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
филе куриное, 700 г;
мука, 4.5 ст.л;
лук, 1 шт;
соль, перец;
сметана, 3 ст.л;
яйцо, 1 шт;
масло растительное, 2 ст.л;
зелень по вкусу.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем, и рубим мелко на кусочки.
Лук режем мелко, зелень также.
В мясо добавляем лук, яйцо, солим и перчим, заправляем специями, перемешиваем.
Добавляем сметану и хорошо вымешиваем.
Всыпаем муку, но аккуратно, чтобы ее было не слишком много, иначе она сделает котлеты грубыми.
Формируем котлеты и обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.
Котлеты получатся очень вкусными и ароматными сочными.
Но я советую вам еще попробовать смешивать не с мукой, а с крахмалом, хорошо вымешать и отправить в холодильник на 1 час, периодически перемешивая. В этом случае, при обжарке, мясо не потеряет натурального сока.
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