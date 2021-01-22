Заливаю курицу молоком и накрываю крышкой. Дети будут просить готовить каждый день

Куриное мясо можно готовить самыми разными способами. Я хочу предложить вам рецепт, который сделает любую часть курицы мягкой, сочной и нежной. Все готовится просто и быстро, набор продуктов – самый обычный и доступный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриная голень, 1 кг;

молоко и вода по 200 мл;

яйца, 2 шт;

мука, 1 ст.л;

соль, перец, специи, острый перец.

Процесс приготовления

Голени хорошо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Берем глубокую сковороду. Укладываем курицу и заливаем молоком и водой.

Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 20 минут.

Муку смешиваем с солью, перцем и красным острым перцем.

Яйца перемешиваем венчиком.

Голени вынимаем из сковороды.

Окунаем мясо в яичную массу, потом в муку и обжариваем в разогретом растительном масле до румяности.

Подаю такое блюдо с самыми разными гарнирами из риса, картофеля, с соусами, аджикой.