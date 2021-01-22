Заливаю курицу молоком и накрываю крышкой. Дети будут просить готовить каждый день

Куриное мясо можно готовить самыми разными способами. Я хочу предложить вам рецепт, который сделает любую часть курицы мягкой, сочной и нежной. Все готовится просто и быстро, набор продуктов – самый обычный и доступный.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриная голень, 1 кг;
- молоко и вода по 200 мл;
- яйца, 2 шт;
- мука, 1 ст.л;
- соль, перец, специи, острый перец.
Процесс приготовления
Голени хорошо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Берем глубокую сковороду. Укладываем курицу и заливаем молоком и водой.
Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 20 минут.
Муку смешиваем с солью, перцем и красным острым перцем.
Яйца перемешиваем венчиком.
Голени вынимаем из сковороды.
Окунаем мясо в яичную массу, потом в муку и обжариваем в разогретом растительном масле до румяности.
Подаю такое блюдо с самыми разными гарнирами из риса, картофеля, с соусами, аджикой.
Таким образом я готовлю любую куриную часть и всегда все получается очень сочным и мягким, в пикантной, хрустящей корочке. Муку можно смешать со специями или вообще заменить панировочными сухарями.
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