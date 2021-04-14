Скумбрия за копейки. Намного вкуснее красной рыбы. Рецепт мурманских моряков

Скумбрия за копейки понравится Вам с самого первого раза. Попробуйте этот замечательный рецепт для всей семьи.
Скумбрия за копейки: ингредиенты
- Скумбрия — 2 шт. (две штуки)
- Укроп — 1 пучок
- Кориандр — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Перец душистый — 1/3 ч. л. (одна треть чайной ложки)
- Соль 2 ст. л (две столовые ложки)
- Растительное масло и вода — по 100 мл (сто миллилитров)
- Уксус 9% — 50 мл (пятьдесят миллилитров)
- Лист лавровый — 2 шт. (две штуки)
- Лимон — 2-3 дольки (две-три дольки)
- Перец чёрный 1/3 ч. л (одна треть чайной ложки)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Пошаговое приготовление:
- Очистите рыбу от внутренностей, уберите голову, промойте холодной водой и хорошо просушите бумажным полотенцем. Нарежьте порционными кусками.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами.
- Нарежьте укроп и петрушку.
- Смешайте соль и сахар, перец, кориандр, измельчённый лавровый лист и душистый перец.
- Возьмите чистую банку, на дно кладите слой лука, посыпьте смесью соли с приправами и зеленью.
- Кладите слой рыбы и чередуйте с солью, специями и зеленью.
- Сверху кладите дольки лимона
- Холодную воду смешайте с растительным маслом и укусом.
- Рыбу залейте готовым маринадом, закрутите крышкой и оставьте на ночь в холодильнике.
- Утром рыба уже будет готова.
- Рыбу можно подавать с картофельным пюре или в качестве закуски на праздничном столе.
Скумбрия за копейки — вкусно и доступно!
Готовьте, не пожалеете!
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