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Скумбрия за копейки. Намного вкуснее красной рыбы. Рецепт мурманских моряков

Скумбрия за копейки понравится Вам с самого первого раза. Попробуйте этот замечательный рецепт для всей семьи.

Скумбрия за копейки: ингредиенты

Скумбрия за копейки

  1. Скумбрия — 2 шт. (две штуки)
  2. Укроп — 1 пучок
  3. Кориандр — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  4. Лук — 1 шт. (одна штука)
  5. Перец душистый — 1/3 ч. л. (одна треть чайной ложки)
  6. Соль 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Растительное масло и вода — по 100 мл (сто миллилитров)
  8. Уксус 9% — 50 мл (пятьдесят миллилитров)
  9. Лист лавровый — 2 шт. (две штуки)
  10. Лимон — 2-3 дольки (две-три дольки)
  11. Перец чёрный 1/3  ч. л (одна треть чайной ложки)
  12. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Пошаговое приготовление:

  • Очистите рыбу от внутренностей, уберите голову, промойте холодной водой и хорошо просушите бумажным полотенцем. Нарежьте порционными кусками.
  • Лук нарежьте тонкими полукольцами.
  • Нарежьте укроп и петрушку.
  • Смешайте соль и сахар, перец, кориандр, измельчённый лавровый лист и душистый перец.
  • Возьмите чистую банку, на дно кладите слой лука, посыпьте смесью соли с приправами и зеленью.
  • Кладите слой рыбы и чередуйте с солью, специями и зеленью.
  • Сверху кладите дольки лимона
  • Холодную воду смешайте с растительным маслом и укусом.
  • Рыбу залейте готовым маринадом, закрутите крышкой и  оставьте на ночь в холодильнике.
  • Утром рыба уже будет готова.
  • Рыбу можно подавать с картофельным пюре или в качестве закуски на праздничном столе.

Скумбрия за копейки — вкусно и доступно!

Скумбрия за копейки. Намного вкуснее красной рыбы. Рецепт мурманских моряков 2

Готовьте, не пожалеете!

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