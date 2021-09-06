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Салат Капрезе. Любимая итальянская закуска на вашем столе

Салат Капрезе -известная итальянская закуска, которая поразит вас своим божественным вкусом и украсит любой праздничный стол.

Салат Капрезе: ингредиенты

Салат Капрезе

  1. Моцарелла — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  2. Помидоры — 3 шт. (три штуки)
  3. Базилик — 12 свежих л. (двенадцать листьев)
  4. Каперсы — 1/4 ст. (четверть стакана)
  5. Оливковое масло
  6. Чёрный молотый перец
  7. Соль
  8. Бальзамический уксус

Пошаговое приготовление:

  • Масло нагрейте в сковороде, добавьте каперсы и обжарьте пару минут, постоянно помешивая.
  • При помощи шумовки выложите каперсы на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
  • Затем там же обжарьте листья базилика около 30 с. и также выложите на бумажное полотенце.
  • Помидоры и моцареллу нарежьте на кусочки толщиной 1 см.
  • На сервировочное блюдо в шахматном порядке выложите сыр, базилик, и помидоры, сверху посыпьте каперсами, посолите, поперчите, полейте бальзамическим уксусом и оливковым маслом.

Салат Капрезе — божественно вкусно и ароматно

Салат Капрезе. Любимая итальянская закуска на вашем столе 3

Приятного аппетита!

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