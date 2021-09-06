Салат Капрезе. Любимая итальянская закуска на вашем столе

Салат Капрезе -известная итальянская закуска, которая поразит вас своим божественным вкусом и украсит любой праздничный стол.
Салат Капрезе: ингредиенты
- Моцарелла — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Помидоры — 3 шт. (три штуки)
- Базилик — 12 свежих л. (двенадцать листьев)
- Каперсы — 1/4 ст. (четверть стакана)
- Оливковое масло
- Чёрный молотый перец
- Соль
- Бальзамический уксус
Пошаговое приготовление:
- Масло нагрейте в сковороде, добавьте каперсы и обжарьте пару минут, постоянно помешивая.
- При помощи шумовки выложите каперсы на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Затем там же обжарьте листья базилика около 30 с. и также выложите на бумажное полотенце.
- Помидоры и моцареллу нарежьте на кусочки толщиной 1 см.
- На сервировочное блюдо в шахматном порядке выложите сыр, базилик, и помидоры, сверху посыпьте каперсами, посолите, поперчите, полейте бальзамическим уксусом и оливковым маслом.
Салат Капрезе — божественно вкусно и ароматно
Приятного аппетита!
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