Салат морская звезда: необычно оформленный салат прекрасно подойдет к торжеству

Салат морская звезда – необычного оформления. Отличный вариант для праздничного стола. Готовить легко и быстро.
Салат морская звезда: ингредиенты
- 2 (две) шт – маринованных огурцов
- 1 (одна) шт – куриной грудки
- 2 (две) шт – моркови
- 3 (три) шт – яиц
- 3 (три) шт – картофеля
- 2 (два) зубчика – чеснока
- 100 (сто) гр – крабовых палочек
- 2 (два) ст – майонеза
- 1 (один) гр – петрушки
Салат морская звезда: рецепт
- Часть майонеза смешайте с измельченным чесноком
- Куриную грудку отварите и разберите на кусочки, мелко нарежьте
- Грудку смешайте с майонезом с чесноком
- Морковь отварите и натрите на крупной терке
- Маринованные огурцы нарежьте кубиком
- Отваренный картофель тоже так
- Яйца вареные натертые на терке смешайте с майонезом
- Итак, первый слой куриная грудка в форме звезды
- Второй слой огурцы смазанные майонезом
- В третий слой идет картофель, смазать тоже майонезом
- И четвертый слой вареные яйца смешанные с майонезом
- Крабовые палочки нарежьте квадратиком и выложите на салат от центра
- Украсьте петрушкой
Салат морская звезда готов!
Вот такая красота получилась. А как вкусно! Пальчики оближешь! На здоровье!
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