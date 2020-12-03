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Салат морская звезда: необычно оформленный салат прекрасно подойдет к торжеству

Салат морская звезда – необычного оформления. Отличный вариант для праздничного стола. Готовить легко и быстро.

Салат морская звезда: ингредиенты

Салат морская звезда

  • 2 (две) шт – маринованных огурцов
  • 1 (одна) шт – куриной грудки
  • 2 (две) шт – моркови
  • 3 (три) шт – яиц
  • 3 (три) шт – картофеля
  • 2 (два) зубчика – чеснока
  • 100 (сто) гр – крабовых палочек
  • 2 (два) ст – майонеза
  • 1 (один) гр – петрушки

Салат морская звезда: рецепт

Салат морская звезда

  • Часть майонеза смешайте с измельченным чесноком
  • Куриную грудку отварите и разберите на кусочки, мелко нарежьте
  • Грудку смешайте с майонезом с чесноком
  • Морковь отварите и натрите на крупной терке
  • Маринованные огурцы нарежьте кубиком
  • Отваренный картофель тоже так
  • Яйца вареные натертые на терке смешайте с майонезом
  • Итак, первый слой куриная грудка в форме звезды
  • Второй слой огурцы смазанные майонезом
  • В третий слой идет картофель, смазать тоже майонезом
  • И четвертый слой вареные яйца смешанные с майонезом
  • Крабовые палочки нарежьте квадратиком и выложите на салат от центра
  • Украсьте петрушкой

Салат морская звезда готов!

Салат морская звезда

Вот такая красота получилась. А как вкусно! Пальчики оближешь! На здоровье!

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