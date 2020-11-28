Куриная пастрома: нежное, сочное куриное мясо

Куриная пастрома-получается нежной и сочной. Отличный вариант для торжества.
Куриная пастрома: ингредиенты
- 1 (один) ст – воды
- 2 (две) шт – куриных грудок
- 25 ч. ложки – соли
- Полторы ст. ложек – растительного масла
- Полторы ст. ложек – паприки
- 1 (одна) ч. ложка – меда
- 3 (три) зубчика – чеснок
- 25 ч. ложки – мускатного ореха
Куриная пастрома: рецепт
- В стакане воды растворите соль. Филе промойте и опустите в соленую воду. В прохладном месте пусть лежит 4 часа
- После этого времени, выньте мясо и сполосните. Свяжите плотной нитью
- Смесь приготовим. Мед растопите на паровой бане. Туда растительное масло, измельченный чеснок и орех с перцем
- Связанное филе смажьте приготовленным соусом
- Выложите грудки на смазанный маслом противень и отправьте в предварительно разогретую духовку до 250 градусов на 20 минут
- Уберите нитки с остывшей курицы и нарежьте на порционные кусочки
Куриная пастрома готова!
Очень аппетитная закуска. Невероятно ароматная, вкусная. Все останутся довольными. На здоровье.
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