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Куриная пастрома: нежное, сочное куриное мясо

Куриная пастрома-получается нежной и сочной. Отличный вариант для торжества.

Куриная пастрома: ингредиенты

Куриная пастрома

  1. 1 (один) ст – воды
  2. 2 (две) шт – куриных грудок
  3. 25 ч. ложки – соли
  4. Полторы ст. ложек – растительного масла
  5. Полторы ст. ложек – паприки
  6. 1 (одна) ч. ложка – меда
  7. 3 (три) зубчика – чеснок
  8. 25 ч. ложки – мускатного ореха

Куриная пастрома: рецепт

Куриная пастрома

  • В стакане воды растворите соль. Филе промойте и опустите в соленую воду. В прохладном месте пусть лежит 4 часа
  • После этого времени, выньте мясо и сполосните. Свяжите плотной нитью
  • Смесь приготовим. Мед растопите на паровой бане. Туда растительное масло, измельченный чеснок и орех с перцем
  • Связанное филе смажьте приготовленным соусом
  • Выложите грудки на смазанный маслом противень и отправьте в предварительно разогретую духовку до 250 градусов на 20 минут
  • Уберите нитки с остывшей курицы и нарежьте на порционные кусочки

Куриная пастрома готова!

Куриная пастрома

Очень аппетитная закуска. Невероятно ароматная, вкусная. Все останутся довольными. На здоровье.

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