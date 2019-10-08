Однозначно лайк. Все гости будут выпрашивать рецепт. Вот что можно приготовить из свинины

Ингредиенты:
свинина 1 кг
луковица
помидор
соль
перец
яйцо
горчица 1 ст.л.
панировочные сухари
растительное масло для жарки
Приготовление:
Свинину нарежьте на кусочки, отбейте, посолите и поперчите.
На кусочек отправляем кусочек помидора и лука, накрываем вторым кусочком мяса, закрепите края зубочистками.
Яйца взбейте с горчицей.
Отправляем мясо в яйцо, а затем в панировочные сухари.
Обжарьте на растительном масле со всех сторон, удалите зубочистки.
Приятного аппетита!!!
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