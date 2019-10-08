Скатерть-Самобранка

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Однозначно лайк. Все гости будут выпрашивать рецепт. Вот что можно приготовить из свинины


Однозначно лайк. Все гости будут выпрашивать рецепт. Вот что можно приготовить из свинины
Начинка получается сочной и прекрасно дополняет мясо. Подавайте с любимым соусом и овощами.

Ингредиенты:

свинина 1 кг

луковица

помидор

соль

перец

яйцо

горчица 1 ст.л.

панировочные сухари

растительное масло для жарки

Приготовление:

Свинину нарежьте на кусочки, отбейте, посолите и поперчите.

На кусочек отправляем кусочек  помидора и лука, накрываем вторым кусочком мяса, закрепите края зубочистками.

Яйца взбейте с горчицей.

Отправляем мясо в яйцо, а затем в панировочные сухари.

Обжарьте на растительном масле со всех сторон, удалите зубочистки.

Приятного аппетита!!!

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