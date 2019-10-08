Однозначно лайк. Все гости будут выпрашивать рецепт. Вот что можно приготовить из свинины





Начинка получается сочной и прекрасно дополняет мясо. Подавайте с любимым соусом и овощами.

Ингредиенты: свинина 1 кг луковица помидор соль перец яйцо горчица 1 ст.л. панировочные сухари растительное масло для жарки Приготовление: Свинину нарежьте на кусочки, отбейте, посолите и поперчите. На кусочек отправляем кусочек помидора и лука, накрываем вторым кусочком мяса, закрепите края зубочистками. Яйца взбейте с горчицей. Отправляем мясо в яйцо, а затем в панировочные сухари. Обжарьте на растительном масле со всех сторон, удалите зубочистки. Приятного аппетита!!!

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