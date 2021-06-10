Салат с жареными грибами и курицей. Идеальное решение для пышного стола

Салат с жареными грибами и курицей настолько сильно Вам понравится, что Вы захотите поскорее приготовить такое блюдо ещё раз.
Салат с жареными грибами и курицей: ингредиенты
- Маринованные грибы — 220 гр. (двести двадцать грамм)
- Куриное филе — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Твёрдый сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Большая луковица
- Кукуруза — 200 гр. (двести грамм)
- Маринованные огурцы — 100 гр. 9сто грамм)
- Майонез — по вкусу
- Соль — по вкус(
- Сладкая паприка — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Подсолнечное масло — 70 мл. (семьдесят миллилитров)
Рецепт приготовления:
- Куриное филе промойте, высушите бумажным полотенцем. Мясо натрите специями и солью по вкусу и оставьте мариноваться в течение 30 минут.
- Займитесь подготовкой остальных ингредиентов. В небольшой кастрюльке отварите яйца, луковицу очистите от шелухи и нарежьте мелкими кубиками.
- На предварительно разогретую сковороду выложите измельчённый лук и обжарьте до румяности. К луку добавьте грибы и жарьте всё на медленном огне минут 10-15.
- Пропитанное специями куриное филе обжарьте на сковороде примерно около 20 минут.
- Обжаренное мясо выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, затем филе нарежьте небольшими кусочками и отправьте в салатницу.
- Нарежьте вареные яйца, сыр, маринованные огурцы и соедините все ингредиенты в салатнице.
- Приправьте салат майонезом и тщательно перемешайте.
Салат с жареными грибами и курицей украсит Ваш скучный обед невероятным вкусом.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии