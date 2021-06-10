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Салат с жареными грибами и курицей. Идеальное решение для пышного стола

Салат с жареными грибами и курицей настолько сильно Вам понравится, что Вы захотите поскорее приготовить такое блюдо ещё раз.

Салат с жареными грибами и курицей: ингредиенты

Салат с жареными грибами и курицей

  1. Маринованные грибы — 220 гр. (двести двадцать грамм)
  2. Куриное филе — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  3. Твёрдый сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  5. Большая луковица
  6. Кукуруза — 200 гр. (двести грамм)
  7. Маринованные огурцы — 100 гр. 9сто грамм)
  8. Майонез — по вкусу
  9. Соль — по вкус(
  10. Сладкая паприка — по вкусу
  11. Чёрный молотый перец — по вкусу
  12. Подсолнечное масло — 70 мл. (семьдесят миллилитров)

Рецепт приготовления:

  • Куриное филе промойте, высушите бумажным полотенцем. Мясо натрите специями и солью по вкусу и оставьте мариноваться в течение 30 минут.
  • Займитесь подготовкой остальных ингредиентов. В небольшой кастрюльке отварите яйца, луковицу очистите от шелухи и нарежьте мелкими кубиками.
  • На предварительно разогретую сковороду выложите измельчённый лук и обжарьте до румяности. К луку добавьте грибы и жарьте всё на медленном огне минут 10-15.
  • Пропитанное специями куриное филе обжарьте на сковороде примерно около 20 минут.
  • Обжаренное мясо выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, затем филе нарежьте небольшими кусочками и отправьте в салатницу.
  • Нарежьте вареные яйца, сыр, маринованные огурцы и соедините все ингредиенты в салатнице.
  • Приправьте салат майонезом и тщательно перемешайте.

Салат с жареными грибами и курицей украсит Ваш скучный обед невероятным вкусом.

Салат с жареными грибами и курицей. Идеальное решение для пышного стола 2

Приятного аппетита!

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