Подруга из Италии поделилась 4 принципами как ест каждый день: соблюдаю их 2 года

Согласно статистическим данным, итальянские женщины – одни и самых стройных в мире и они совершено не сидят на диетах, просто правильно питаются. Моя подруга довольно долго живет в Италии и также сохранила здоровье и красивую, стройную фигуру.

Питание итальянок – это образ жизни, в котором они используют некоторые принципы:

кушаем медленно, получая удовольствие от процесса и пищи. Не нужно никуда бежать и спешить, еда, которую вы едите и наслаждаетесь процессом, лучше усваивается, не превращается в жировые клетки – это научно доказанный факт. Никаких социальных сетей, сообщений и разговоров по телефону, просто кушаем. В течение дня вы должны всегда находить время для приема пищи, у вас должен быть режим питания;

обязательные фрукты и овощи в меню. Это одни из главных продуктов питания в Италии. Перец сладкий, кабачки и баклажаны, томаты едят в свежем виде, запекают в духовке и на гриле, делают салаты и закуски. Десерт – это фрукты, особенно в фруктовых салатах;

всегда правильно готовьте пищу. Лучше всего и полезнее – запеченные блюда на гриле, даже фастфуд. Это более полезно для здоровья, чем жарить на сковороде в большом количестве растительном масле. Такая запеченная еда полезна;

соусы с макаронами, сделанными из твердых сортов пшеницы никогда не будут откладываться на ваших боках. Конечно, все равно усердствовать не нужно, переедать вредно в любом случае.