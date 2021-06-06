Бигус с сосисками. Сытное блюдо с сочетанием вкусов свежей и квашенной капусты

Бигус с сосисками — это польский рецепт, в котором удачно сочетаются вкусы свежей и квашеной капусты.
Бигус с сосисками: ингредиенты
- Свежая капуста — 300 гр. (триста грамм)
- Квашеная капуста — 300 гр. (триста грамм)
- Сосиски — 6 шт. (шесть штук)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Паста томатная — 2. ст. л (две столовые ложки)
- Масло растительное
- Зелень — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Свежую капусту нашинкуйте и потушите.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами и пассируйте 3-5 минут на на сильно разогретой сковородке, постоянно помешивая.
- Затем добавьте сосиски и обжарьте ещё 3-5 минут.
- Теперь очередь тушёной и квашеной капусты, добавьте их к массе и тушите под крышкой ещё 10 минут.
- Всыпьте соль, томатную пасту и перец, тушите на маленьком огне ещё 20-30 минут.
- При подаче посыпьте свежей зеленью.
Бигус с сосисками — оригинальное и вкусное блюдо.
Приятого аппетита!
Свежие комментарии