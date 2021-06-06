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Бигус с сосисками. Сытное блюдо с сочетанием вкусов свежей и квашенной капусты

Бигус с сосисками — это польский рецепт, в котором удачно сочетаются вкусы свежей и квашеной капусты.

Бигус с сосисками: ингредиенты

Бигус с сосисками

  1. Свежая капуста — 300 гр. (триста грамм)
  2. Квашеная капуста — 300 гр. (триста грамм)
  3. Сосиски — 6 шт. (шесть штук)
  4. Лук — 1 шт. (одна штука)
  5. Паста томатная — 2. ст. л (две столовые ложки)
  6.  Масло растительное
  7. Зелень — по вкусу
  8. Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Свежую капусту нашинкуйте и потушите.
  • Лук нарежьте тонкими полукольцами и пассируйте 3-5 минут на на сильно разогретой сковородке, постоянно помешивая.
  • Затем добавьте сосиски и обжарьте ещё 3-5 минут.
  • Теперь очередь тушёной и квашеной капусты, добавьте их к массе и тушите под крышкой ещё 10 минут.
  • Всыпьте соль, томатную пасту и перец, тушите на маленьком огне ещё 20-30 минут.
  • При подаче посыпьте свежей зеленью.

Бигус с сосисками — оригинальное и вкусное блюдо.

Бигус с сосисками. Сытное блюдо с сочетанием вкусов свежей и квашенной капусты 2

Приятого аппетита!

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