Скатерть-Самобранка

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До блеска отмываю все поверхности на кухне и ванне! Благодаря пасте на основе мыла и соды

Хозяйственное мыло и обычная сода могут творить чудеса – с их помощью можно вычистить любую грязь на разных поверхностях. После использования такой пасты, вы не будет больше применять покупные средства. Никто не говорит, что они плохие, они просто сильно агрессивные и могут нанести вред коже. А домашнее средство более мягкое, но столь же эффективно.

До блеска отмываю все поверхности на кухне и ванне! Благодаря пасте на основе мыла и соды

Универсальное средство для чистки

Берем 100 хозяйственного мыла, 75 г  (4 ст.л) соды, 100 мл горячей воды.

Чтобы мыло быстрее растворилось, трем его на мелкой терке и заливаем кипятком.

Совет: если вы не спешите, то чтобы паста получилось более однородной и не потребовалось мыло еще перебивать миксером или блендером, с вечера залейте стружку холодной водой и оставьте до утра.

Всыпаем в массу соду, перемешиваем до однородности.

До блеска отмываю все поверхности на кухне и ванне! Благодаря пасте на основе мыла и соды

Перекладываем в баночку и храним в любом месте, где у вас стоят моющие средства.

До блеска отмываю все поверхности на кухне и ванне! Благодаря пасте на основе мыла и соды

Паста отмывает все: кухонную плиту, кафель в ванной, саму ванну, посуду и т.д.

До блеска отмываю все поверхности на кухне и ванне! Благодаря пасте на основе мыла и соды

Просто увлажняем поверхность и наносим пасту. Оставляем ее на 5 – 10 минут и чистим поверхность кухонной губкой, потом промываем чистой водой и вытираем насухо.

До блеска отмываю все поверхности на кухне и ванне! Благодаря пасте на основе мыла и соды

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