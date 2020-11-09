Соус сметанный с чесноком: сливочный, ароматный, чесночный и в то же время нежный вкус!

Соус сметанный с чесноком – получается невероятно нежным, ароматным. Этот соус универсален, он подойдет практически к любому блюду. Готовить просто и быстро. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.
Соус сметанный с чесноком: ингредиенты
- 2 (два) зубчика – чеснока
- 15 (пятнадцать) гр – укропа
- 200 (двести) гр – сметаны
- Пол ч. ложки – соли
Соус сметанный с чесноком: рецепт
- Сметану я беру 20% жирности. Ну на крайний случай 15%. Если будет слишком густая сметана, это получится не соус, а жирный крем. То есть совсем жидкий. Так будет не правильно
- Чеснок измельчите, либо натрите на терке. Выложите его в сметану, посолите, тщательно перемешайте. Соус должен впитать в себя аромат чеснока. Чеснока можете добавить и больше, если вы любите его вкус
- Стебли укропа удалите, измельчите мягкую часть его, и добавьте в наш соус. Уберите его в холодильник на 15 минут, чтобы сметана впитала в себя вкус зелени и чеснока
- Подавать такой соус лучше в охлажденном виде
Соус сметанный с чесноком готов!
Подавать можно к картофелю по-деревенски, к драникам, мантам, мясу, курице. Это универсальный соус, как я отметила в самом начале. На здоровье.
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