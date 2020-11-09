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Соус сметанный с чесноком: сливочный, ароматный, чесночный и в то же время нежный вкус!

Соус сметанный с чесноком – получается невероятно нежным, ароматным. Этот соус универсален, он подойдет практически к любому блюду. Готовить просто и быстро. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.

Соус сметанный с чесноком: ингредиенты

Соус сметанный с чесноком

  1. 2 (два) зубчика – чеснока
  2. 15 (пятнадцать) гр – укропа
  3. 200 (двести) гр – сметаны
  4. Пол ч. ложки – соли

Соус сметанный с чесноком: рецепт

Соус сметанный с чесноком

  • Сметану я беру 20% жирности. Ну на крайний случай 15%. Если будет слишком густая сметана, это получится не соус, а жирный крем. То есть совсем жидкий. Так будет не правильно
  • Чеснок измельчите, либо натрите на терке. Выложите его в сметану, посолите, тщательно перемешайте. Соус должен впитать в себя аромат чеснока. Чеснока можете добавить и больше, если вы любите его вкус
  • Стебли укропа удалите, измельчите мягкую часть его, и добавьте в наш соус. Уберите его в холодильник на 15 минут, чтобы сметана впитала в себя вкус зелени и чеснока
  • Подавать такой соус лучше в охлажденном виде

Соус сметанный с чесноком готов!

Соус сметанный с чесноком

Подавать можно к картофелю по-деревенски, к драникам, мантам, мясу, курице. Это универсальный соус, как я отметила в самом начале. На здоровье.

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