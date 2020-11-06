Аромат на 2 квартала: мгновенно к чаю! Нежнейший пирог, хоть с яблоками, хоть с ягодами.

Такое тесто прекрасно себя ведет с яблоками, любыми ягодами, фруктами. Поэтому вы всегда можете сделать что-то новое, просто использовав разную начинку. По желанию, пирог посыпьте штрейзельной крошкой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- сахар, 4 ст.л;
- кефир, 130 мл;
- ванильный сахар по вкусу;
- соль щепотка;
- мука, около 230 г;
- масло сливочное растопленное, 70 мл;
- разрыхлитель, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Яйца соединяем с сахаром и ванилином, взбиваем венчиком.
Вливаем кефир комнатной температуры и растопленное, но охлажденное сливочное масло, бросаем щепотку соли.
Перемешиваем до однородности венчиком.
Муку просеиваем и частям всыпаем в массу вместе с разрыхлителем. Вымешиваем тесто до полной однородности. Тесто должно быть густым.
Берем любые ягоды, кусочки яблок или фрукты и смешиваем с тестом.
Выкладываем массу в силиконовую форму или обычную, но ее предварительно застилаем пергаментом.
По вкусу можно сверху выложить ягоды или кусочки фруктов и посыпать крошкой.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем пирог около 45 минут, проверяйте готовность шпажкой.
Подаем пирог остывшим.
Я, когда у меня есть время и желание, еще поливаю его растопленным шоколадом или варю глазурь.Сочетание ягодной или фруктовой начинки такое нежное тесто с шоколадом получается очень удачным.
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