Скатерть-Самобранка

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Аромат на 2 квартала: мгновенно к чаю! Нежнейший пирог, хоть с яблоками, хоть с ягодами.

Такое тесто прекрасно себя ведет с яблоками, любыми ягодами, фруктами. Поэтому вы всегда можете сделать что-то новое, просто использовав разную начинку. По желанию, пирог посыпьте штрейзельной крошкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 4 ст.л;
  • кефир, 130 мл;
  • ванильный сахар по вкусу;
  • соль щепотка;
  • мука, около 230 г;
  • масло сливочное растопленное, 70 мл;
  • разрыхлитель, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Яйца соединяем с сахаром и ванилином, взбиваем венчиком.

Вливаем кефир комнатной температуры и растопленное, но охлажденное сливочное масло, бросаем щепотку соли.

Перемешиваем до однородности венчиком.

Муку просеиваем и частям всыпаем в массу вместе с разрыхлителем. Вымешиваем тесто до полной однородности. Тесто должно быть густым.

Берем любые ягоды, кусочки яблок или фрукты и смешиваем с тестом.

Выкладываем массу в силиконовую форму или обычную, но ее предварительно застилаем пергаментом.

По вкусу можно сверху выложить ягоды или кусочки фруктов и посыпать крошкой.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем пирог около 45 минут, проверяйте готовность шпажкой.

Подаем пирог остывшим.

Аромат на 2 квартала: мгновенно к чаю! Нежнейший пирог, хоть с яблоками, хоть с ягодами.

Я, когда у меня есть время и желание, еще поливаю его растопленным шоколадом или варю глазурь.

Сочетание ягодной или фруктовой начинки такое нежное тесто с шоколадом получается очень удачным.

Подробный Видео рецепт:

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