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Говядина куском в фольге: в фольге говядина становится мягкой и сочной

Говядина куском в фольге получается сочной, нежной. Степень прожарки выбирайте сами. Я буду готовить до полной готовности!

Говядина куском в фольге: ингредиенты

Говядина куском в фольге

  1. 1 (одна) ч. ложка – кориандра, кинзы
  2. 800 (восемьсот) гр – говядины
  3. 1 (одна) ч. ложка – орегано сухого
  4. 1 (одна) ч. ложка – мяты
  5. 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
  6. Соль и перец по вкусу

Говядина куском в фольге: рецепт

Говядина куском в фольге

  • Мясо берите без жестких прожилок. Я взяла ростбиф. Промойте мясо тщательно и натрите его оливковым маслом, травами, перцем и солью. Оставьте мариноваться на часа два в холодильнике
  • Возьмите двойной лист фольги и выложите на него мясо. Заверните тщательно и положите в форму для запекания. Отправьте мясо в предварительно разогретую духовку до 160 градусов на один час
  • К этому мясу подойдет любой соус. Я обычно подаю с мятно – базиликовым соусом на основе оливкового масла и арахиса

Говядина куском в фольге готова: Видео

Главное правило – не запекать говядину при слишком высоких температурах. Иначе вы пересушите ее. Оптимальный градус это 160. Также зависит какой части тела кусок. Учитывайте все эти моменты. И еще, запеченное мясо из духовки оставьте в фольге минут на 30, после того как приготовится, так кусок вберет в себя все соки, и останется сочным и мягким.

На здоровье.

Говядина куском в фольге

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