Говядина куском в фольге: в фольге говядина становится мягкой и сочной

Говядина куском в фольге получается сочной, нежной. Степень прожарки выбирайте сами. Я буду готовить до полной готовности!

Говядина куском в фольге: ингредиенты

1 (одна) ч. ложка – кориандра, кинзы 800 (восемьсот) гр – говядины 1 (одна) ч. ложка – орегано сухого 1 (одна) ч. ложка – мяты 2 (две) ст. ложки – оливкового масла Соль и перец по вкусу

Говядина куском в фольге: рецепт

Мясо берите без жестких прожилок. Я взяла ростбиф. Промойте мясо тщательно и натрите его оливковым маслом, травами, перцем и солью. Оставьте мариноваться на часа два в холодильнике

Возьмите двойной лист фольги и выложите на него мясо. Заверните тщательно и положите в форму для запекания. Отправьте мясо в предварительно разогретую духовку до 160 градусов на один час

К этому мясу подойдет любой соус. Я обычно подаю с мятно – базиликовым соусом на основе оливкового масла и арахиса

Говядина куском в фольге готова: Видео

Главное правило – не запекать говядину при слишком высоких температурах. Иначе вы пересушите ее. Оптимальный градус это 160. Также зависит какой части тела кусок. Учитывайте все эти моменты. И еще, запеченное мясо из духовки оставьте в фольге минут на 30, после того как приготовится, так кусок вберет в себя все соки, и останется сочным и мягким.

На здоровье.