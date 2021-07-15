Вафли со сгущенкой готовлю на сковороде! Хрустящие трубочки без вафельницы и духовки

Очень вкусные и хрустящие трубочки с самой разной начинкой, отлично подходят для простого десерта и для праздничного стола. Я часто готовлю их на детские дни рождения и подаю с разными вкусными наполнителями.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сахар и масло сливочное по 120 г;
- яйца, 3 шт;
- ванилин;
- мука, 150 г;
- соль щепотка;
- сгущенка вареная, 250 г;
- орехи любые по вкусу.
Процесс приготовления
Яйца взбиваем с солью и сахаром, ванилином. Взбивать нужно на большой скорости миксера до пышной массы. Процесс должен занимать не меньше 5 минут.
Сливочное масло растапливаем и остужаем, вливаем в яичную массу, взбиваем еще около 1 минуты.
Всыпаем просеянную муку, перемешиваем до полной однородности.
Сковороду нагреваем и выливаем столовую ложку теста, распределяем по дну.
Жарим с двух сторон до румяности, чтобы вафли хорошо просушились, но оставались мягкими.
Сворачиваем блин в трубочку в горячем виде, т.к. остывшую, невозможно будет свернуть.
Когда трубочки остынут, заполняем сгущенкой и кусочками орехов.
Часто делаю такие трубочки с заварным кремом, взбитыми сливками, шоколадной пастой, вкусно получается с творогом, смешанным со сливками, кусочками кураги.
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