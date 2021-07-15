Вафли со сгущенкой готовлю на сковороде! Хрустящие трубочки без вафельницы и духовки

Очень вкусные и хрустящие трубочки с самой разной начинкой, отлично подходят для простого десерта и для праздничного стола. Я часто готовлю их на детские дни рождения и подаю с разными вкусными наполнителями.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сахар и масло сливочное по 120 г;

яйца, 3 шт;

ванилин;

мука, 150 г;

соль щепотка;

сгущенка вареная, 250 г;

орехи любые по вкусу.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем с солью и сахаром, ванилином. Взбивать нужно на большой скорости миксера до пышной массы. Процесс должен занимать не меньше 5 минут.

Сливочное масло растапливаем и остужаем, вливаем в яичную массу, взбиваем еще около 1 минуты.

Всыпаем просеянную муку, перемешиваем до полной однородности.

Сковороду нагреваем и выливаем столовую ложку теста, распределяем по дну.

Жарим с двух сторон до румяности, чтобы вафли хорошо просушились, но оставались мягкими.

Сворачиваем блин в трубочку в горячем виде, т.к. остывшую, невозможно будет свернуть.

Когда трубочки остынут, заполняем сгущенкой и кусочками орехов.

Часто делаю такие трубочки с заварным кремом, взбитыми сливками, шоколадной пастой, вкусно получается с творогом, смешанным со сливками, кусочками кураги.