Сноха научила делать правильно! Пельмени теперь у меня очень сочные и вкусные, тесто тонкое и эластичное

Пельмени любят все, особенно в том случае, когда вы их делаете сами, а не покупаете в магазине. Чтобы они у вас всегда получались вкусными и сочными, возьмите на заметку мой совет.

В тесто всегда добавляйте немного растительного масла и тогда оно будет мягким и эластичным, будет хорошо растягиваться и не будем рваться. С ним можно быстро и легко делать пельмени руками и с помощью формы. Да и при варке они не будут расползаться. Тесто используется и для вареников.

Чтобы сам фарш был также сочным вкусным, обычное сало замените бульоном, буквально парой ложек добавляем и получаем мягкий фарш. Как вариант, можно взять сливочное масло.

А еще я кладу в саму воду для варки пельменей пару ложек растительного масла. Тогда они не слипаются, тесто обретает дополнительную сочность и мягкость.