Мой способ делать клубничное варенье, чтобы ягоды получались как мармеладки. Уже много лет так делаю

Чтобы клубника в варенье осталась целой, плотной, и была похожа на мармелад, её ни в коем случае нельзя варить. А чтобы сироп в моём варенье получился густой, красивого, насыщенного рубинового цвета, я обязательно добавляю… Но, давайте по порядку

Для варенья лучше всего брать плотную клубнику небольшого размера. Удаляем у клубники плодоножку и хорошо моем.

Делаем сироп. Высыпаем в кастрюлю в сахар добавляем воду, лимонную кислоту и варим, пока сахар не растворится. Вместо лимонной кислоты можно использовать сок лимона. Именно кислота не позволит цвету потемнеть и стать мутным.

Заливаем клубнику этим сиропом и даем полностью остыть.

При этом клубника выделит свой сок и останется целой и плотной.

Сливаем сироп с клубники и кипятим его. Я обычно провариваюсь сироп минут 15, чтобы выпаривалась жидкость.

Снова заливаем сиропом клубнику и даем полностью остыть.

Таким образом поступаем раза 3 — 4. И каждый раз я провариваю сироп, чтобы он становился гуще.

В самом конце (в пятый раз) ставим клубничное варенье на плиту и только доводим его до кипения. Разливаем варенье в чистые, стерилизованные баночки и закрываем их.

Наше варенье готово. Ягода в таком варенье остаётся целой, плотной, как мармелад.

Я таким же образом делаю варенье из вишни, абрикосов и даже из яблок, нарезанных дольками.