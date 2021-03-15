Почему мои блинчики с мясом всегда сочные внутри, а у других хозяек так не получается. Не хвастаюсь, просто делюсь секретом

Такой рецепт блинчиков я получила «в наследство» от своей свекрови, которая готовила их настолько вкусно, что мы всегда просили приготовить их к нашему приезду.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш ассорти;

лук;

блинчики.

Процесс приготовления

Фарш выкладываем в сковороду и наливаем немного воды, чтобы фарш оставался сочным, а не стал зажаренным.

Через 20 минут добавляю к мясу натертый на мелкой терке лук (вместе с соком). Это важно!

Важно проследить, чтобы немного жидкости все же осталось на дне сковороды.

Тушим под крышкой до готовности, периодически перемешивая. Процесс занимает около 15 минут.

Не допускаем, чтобы мясо стало поджариваться! Иначе начинка может не получиться сочной!

Блинчики готовьте по своим рецептам.

Фаршируем блины фаршем.

Часть можно заморозить, часть обжариваем на топленном сливочном масле и подаем к столу.

Блинчики с сочной и вкусной мясной начинкой готовы!

Попробуйте этот способ и вы никогда не будете готовить по другим рецептам.

Вроде бы, все просто, но мало кто знает этот очень простой способ.

А как вы готовите мясную начинку для блинчиков?