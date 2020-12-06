Гуляш из свинины: замечательное блюдо для семейного обеда

Гуляш из свинины. Готовим на сковороде с подливой. Блюдо получается очень вкусным, отличный вариант для семейного ужина. Предпочтительно подавать его с картофельным пюре, макаронами, гречкой. Блюдо получается ярким и невероятно аппетитным.
Гуляш из свинины: ингредиенты
- 1 (одна) шт – лука
- 450 (четыреста пятьдесят) гр – свинины
- 1 (одна) ч. ложка – муки
- 1 (одна) шт – моркови
- Соль по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты
- 2 (два) ст – воды
- Паприка, смесь молотых перцев и острый стручковый перец по вкусу
Гуляш из свинины: рецепт
- Свинину тщательно промойте и нарежьте средними кусочками
- На сковороде с растительным маслом обжарьте мясо со всех сторон
- Лук нарежьте мелким кубиком, морковь нарежьте брусочками
- Добавьте лук и пряности на сковороду к мясу. Потом сразу морковь. Перемешает и томите до полуготовности овощей
- Муку посыпьте на ингредиенты в сковороде и сразу перемешайте. Чтобы мука равномерно распределилась, комочков быть не должно
- Затем добавьте томатную пасту и залейте кипящей водой. Перемешайте, посолите, потом положите лавровый лист и томите полчаса
Гуляш из свинины готов: Видео
При подаче посыпьте блюдо свежей зеленью. Можете еще добавить болгарский перчик, сельдерей. Получится очень вкусно и полезно.На здоровье!
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