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Гуляш из свинины: замечательное блюдо для семейного обеда

Гуляш из свинины. Готовим на сковороде с подливой. Блюдо получается очень вкусным, отличный вариант для семейного ужина. Предпочтительно подавать его с картофельным пюре, макаронами, гречкой. Блюдо получается ярким и невероятно аппетитным.

Гуляш из свинины: ингредиенты

Гуляш из свинины

  1. 1 (одна) шт – лука
  2. 450 (четыреста пятьдесят) гр – свинины
  3. 1 (одна) ч. ложка – муки
  4. 1 (одна) шт – моркови
  5. Соль по вкусу
  6. 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты
  7. 2 (два) ст – воды
  8. Паприка, смесь молотых перцев и острый стручковый перец по вкусу

Гуляш из свинины: рецепт

Гуляш из свинины

  • Свинину тщательно промойте и нарежьте средними кусочками
  • На сковороде с растительным маслом обжарьте мясо со всех сторон
  • Лук нарежьте мелким кубиком, морковь нарежьте брусочками
  • Добавьте лук и пряности на сковороду к мясу. Потом сразу морковь. Перемешает и томите до полуготовности овощей
  • Муку посыпьте на ингредиенты в сковороде и сразу перемешайте. Чтобы мука равномерно распределилась, комочков быть не должно
  • Затем добавьте томатную пасту и залейте кипящей водой. Перемешайте, посолите, потом положите лавровый лист и томите полчаса

Гуляш из свинины готов: Видео

При подаче посыпьте блюдо свежей зеленью. Можете еще добавить болгарский перчик, сельдерей. Получится очень вкусно и полезно.

На здоровье!

Гуляш из свинины

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