Гуляш из свинины: замечательное блюдо для семейного обеда

Гуляш из свинины. Готовим на сковороде с подливой. Блюдо получается очень вкусным, отличный вариант для семейного ужина. Предпочтительно подавать его с картофельным пюре, макаронами, гречкой. Блюдо получается ярким и невероятно аппетитным.

Гуляш из свинины: ингредиенты

1 (одна) шт – лука 450 (четыреста пятьдесят) гр – свинины 1 (одна) ч. ложка – муки 1 (одна) шт – моркови Соль по вкусу 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты 2 (два) ст – воды Паприка, смесь молотых перцев и острый стручковый перец по вкусу

Гуляш из свинины: рецепт

Свинину тщательно промойте и нарежьте средними кусочками

На сковороде с растительным маслом обжарьте мясо со всех сторон

Лук нарежьте мелким кубиком, морковь нарежьте брусочками

Добавьте лук и пряности на сковороду к мясу. Потом сразу морковь. Перемешает и томите до полуготовности овощей

Муку посыпьте на ингредиенты в сковороде и сразу перемешайте. Чтобы мука равномерно распределилась, комочков быть не должно

Затем добавьте томатную пасту и залейте кипящей водой. Перемешайте, посолите, потом положите лавровый лист и томите полчаса

Гуляш из свинины готов: Видео

При подаче посыпьте блюдо свежей зеленью. Можете еще добавить болгарский перчик, сельдерей. Получится очень вкусно и полезно.

На здоровье!