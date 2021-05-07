Торт Рыжик. Этот десерт можно назвать самым популярным домашним лакомством

Торт Рыжик один из самых известных десертов, рецепт которого знаком многим. Этот замечательный торт не может не понравится, он просто растает у Вас во рту.

Торт Рыжик: ингредиенты

Сахар — 200 гр. (двести грамм) Мука — 500-550гр. (пятьсот-пятьсот пятьдесят грамм) Масло сливочное — 100 гр. (сто грамм) Яйца — 2 шт. (две штуки) Мёд — 100 гр. (сто грамм) Вареная сгущёнка — 400 гр. (четыреста грамм) Сода — 2 ч. л (две чайные ложки) Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)

Пошаговое приготовление:

Перетрите яйца с сахаром.

Смешайте сливочное масло с мёдом, переложите в сотейник и на небольшом огне растопите.

В смесь добавьте соду, прогрейте на огне до получения карамельного цвета.

Смешайте с яичной массой, добавьте муку и замесите тесто.

Готовое тесто разделите на 6 частей и каждую из них раскатайте в тонкий пласт. Вырежьте круг по форме тарелки.

Коржи необходимо выпекать по 5 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Приготовьте крем: смешайте масло с вареной сгущёнкой и взбейте до однородности.

Обрезки торта необходимо измельчить для посыпки.

Коржи смажьте кремом и соберите торт.

Обмажьте торт кремом со всех сторон и посыпьте крошкой.

Торт можете украсить ягодами или фруктами.

Торт Рыжик — это привет из детства.

Пеките на здоровье!