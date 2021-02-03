Как варить рис: почти все делают эти 2 ошибки! Показываю пошаговый рецепт рассыпчатого риса

Рис относится к довольно «капризным» крупам: чтобы получить рассыпчатую кашу, мягкую, вкусную, нужно немного потрудиться. Поделюсь с вами своими секретами варки риса – такой гарнир прекрасно подходит к самым разным закускам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

рис, 1 чашка;

вода, 2 чашки;

соль.

Процесс приготовления

В первую очередь, чтобы сварить рассыпчатый гарнир, правильно выбирайте кастрюлю: толстостенную, с толстым дном. Она будет равномерно держать температуру и каша получится идеальной.

Как и гречку, при варке риса, нужно соблюдать пропорции с водой – на 1 часть крупы, берем 2 части воды.

При варке, крупу (любую), лучше перемешивать силиконовой лопаткой или деревянной ложкой.

Хорошо промываем крупу, сливаем воду и ставим кастрюлю на плиту – высушиваем рис, перемешивая его. Делаем это не среднем огне, чтобы он не подгорел.

Потом вливаем воду холодную, солим по вкусу, добавляем специи к крупам и доводим до кипения.

Уменьшаем огонь, накрываем крышкой и варим около 12 – 15 минут до готовности.

Я не оставляю кашу в кастрюле, а высыпаю на противень, чтобы он так остывал. Он остается рассыпчатым и мягким.