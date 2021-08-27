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Торт Джулия с вкусным кремом. Сочетание песочного коржа, безе, ароматного варенья и заварного крема вам обязательно понравится

Торт Джулия с вкусным кремом — великолепное сочетание песочного коржа, хрустящего безе и нежного заварного крема.

Торт Джулия с вкусным кремом: ингредиенты

Торт Джулия с вкусным кремом

Тесто:

  1. Мука — 2,5 ст. (два с половиной стакана)
  2. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  3. Сливочный маргарин — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Желтки — 2 шт. (две штуки)
  5. Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  6. Уксус — 0,5 ст. л (половина столовой ложки)

Безе:

  1. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  2. Белки — 2 шт. (две штуки)

Заварной крем:

  1. Сливочное масло- 100 гр. (сто грамм)
  2. Сахар — 0,5 ст. (половина стакана)
  3. Молоко или вода — 0,5 ст. (половина стакана)
  4. Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Прослойка:

  1. Чёрная смородина

Процесс приготовления:

  • Сперва приготовьте песочное тесто: нарежьте в муке мягкий маргарин, разомните в крошку, добавьте соду, погашенную уксусом и перемешайте.
  • Желтки отделите от белков, желтки с двумя ложками сахара добавьте в тесто, белки пока оставьте.
  • Продолжайте замешивать тесто до тех пор, пока оно не соберётся в комок.
  • Тесто, разминая пальцами, распределите по противню, припыленному мукой, необходимо получить корж, толщиной 0,5 см.
  • Корж выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут, чтобы он слегка затвердел, но он ещё не полностью был готов.
  • Белки взбейте миксером с одним стаканом сахара до густой белой массы, из духовки достаньте противень с коржом и намажьте на него безе, равномерно распределив его по коржу.
  • Противень верните в духовку и выпекайте ещё минут 10-15, увеличив огонь.
  • Безе должно подняться красивыми волнами и слегка зарумянится, сверху станет хрустящим и ломким — тогда уже необходимо выключать и доставать корж.
  • Корж с безе должен остыть на противне. В тёплом виде корж разрежьте на три части.
  • Теперь займитесь заварным кремом: полстакана сахара и 1/4 ст. воды растворите на маленьком огне, помешивая, до исчезновения крупинок.
  • Затем влейте остальные 1/4 ст. воды, предварительно в ней разведя 1 ст. л муки. Помешивая, варите до закипания и загустения.
  • Теперь снимите с огня, остудите, в остывший крем добавьте размягчённое масло и взбейте миксером до однородной пышной массы.
  • Соберите торт:

1 слой-безе

2 слой — заварной крем

3 слой — безе

4 слой — заварной крем

5 слой — протёртая смородина

6 слой — безе

Торт Джулия с вкусным кремом: готов!

Торт Джулия с вкусным кремом. Сочетание песочного коржа, безе, ароматного варенья и заварного крема вам обязательно понравится 2

Приятного аппетита!

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