Торт Джулия с вкусным кремом. Сочетание песочного коржа, безе, ароматного варенья и заварного крема вам обязательно понравится

Торт Джулия с вкусным кремом — великолепное сочетание песочного коржа, хрустящего безе и нежного заварного крема.
Торт Джулия с вкусным кремом: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 2,5 ст. (два с половиной стакана)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сливочный маргарин — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Желтки — 2 шт. (две штуки)
- Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Уксус — 0,5 ст. л (половина столовой ложки)
Безе:
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Белки — 2 шт. (две штуки)
Заварной крем:
- Сливочное масло- 100 гр. (сто грамм)
- Сахар — 0,5 ст. (половина стакана)
- Молоко или вода — 0,5 ст. (половина стакана)
- Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Прослойка:
- Чёрная смородина
Процесс приготовления:
- Сперва приготовьте песочное тесто: нарежьте в муке мягкий маргарин, разомните в крошку, добавьте соду, погашенную уксусом и перемешайте.
- Желтки отделите от белков, желтки с двумя ложками сахара добавьте в тесто, белки пока оставьте.
- Продолжайте замешивать тесто до тех пор, пока оно не соберётся в комок.
- Тесто, разминая пальцами, распределите по противню, припыленному мукой, необходимо получить корж, толщиной 0,5 см.
- Корж выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут, чтобы он слегка затвердел, но он ещё не полностью был готов.
- Белки взбейте миксером с одним стаканом сахара до густой белой массы, из духовки достаньте противень с коржом и намажьте на него безе, равномерно распределив его по коржу.
- Противень верните в духовку и выпекайте ещё минут 10-15, увеличив огонь.
- Безе должно подняться красивыми волнами и слегка зарумянится, сверху станет хрустящим и ломким — тогда уже необходимо выключать и доставать корж.
- Корж с безе должен остыть на противне. В тёплом виде корж разрежьте на три части.
- Теперь займитесь заварным кремом: полстакана сахара и 1/4 ст. воды растворите на маленьком огне, помешивая, до исчезновения крупинок.
- Затем влейте остальные 1/4 ст. воды, предварительно в ней разведя 1 ст. л муки. Помешивая, варите до закипания и загустения.
- Теперь снимите с огня, остудите, в остывший крем добавьте размягчённое масло и взбейте миксером до однородной пышной массы.
- Соберите торт:
1 слой-безе
2 слой — заварной крем
3 слой — безе
4 слой — заварной крем
5 слой — протёртая смородина
6 слой — безе
Торт Джулия с вкусным кремом: готов!
Приятного аппетита!
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