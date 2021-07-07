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Суп с баклажанами. В ресторане разлетается на ура

Суп с баклажанами получается нежным, ароматным и безумно вкусным, прямо как в ресторане,

Суп с баклажанами: ингредиенты

Суп с баклажанами

  1. Помидоры – 4 шт. (четыре штуки)
  2. Картофель – 4 шт. (четыре штуки)
  3. Баклажаны – 2 шт. (две штуки)
  4. Луковица – 1 шт. (одна штука)
  5. Чеснок – 3 з. (три зубчика)
  6. Говяжий бульон – 1,5 л. (полтора литра)
  7. Сметана – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  8. Зелень укропа
  9. Зелёный лук
  10. Петрушки
  11. Соль

Способ приготовления:

  • Добавьте нарезанный картофель в кипящий бульон, посолите и варите до готовности картофеля.
  • Мелко нарежьте луковицу и до полупрозрачности обжарьте на растительном масле.
  • На крупные кубики нарежьте баклажан и вместе с луком жарьте до полуготовности.
  • Снимите кожицу с томатов, нарежьте мелко и с луком добавьте к баклажанам.
  • Овощи жарьте 3-4 минуты, после посолите и добавьте сметану.
  • Тушите ещё 2-3 минуты.
  • В кастрюлю с бульоном переложите тушёные овощи, доведите до кипения и варите 2-3 минуты.
  • Добавьте в самом конце чеснок и измельчённую зелень.
  • Дайте супу настояться 20 минут и можете подавать.

Суп с баклажанами — вкусный и ароматный.

Суп с баклажанами. В ресторане разлетается на ура 4

Приятного аппетита!

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