Суп с баклажанами. В ресторане разлетается на ура

Суп с баклажанами получается нежным, ароматным и безумно вкусным, прямо как в ресторане,
Суп с баклажанами: ингредиенты
- Помидоры – 4 шт. (четыре штуки)
- Картофель – 4 шт. (четыре штуки)
- Баклажаны – 2 шт. (две штуки)
- Луковица – 1 шт. (одна штука)
- Чеснок – 3 з. (три зубчика)
- Говяжий бульон – 1,5 л. (полтора литра)
- Сметана – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Зелень укропа
- Зелёный лук
- Петрушки
- Соль
Способ приготовления:
- Добавьте нарезанный картофель в кипящий бульон, посолите и варите до готовности картофеля.
- Мелко нарежьте луковицу и до полупрозрачности обжарьте на растительном масле.
- На крупные кубики нарежьте баклажан и вместе с луком жарьте до полуготовности.
- Снимите кожицу с томатов, нарежьте мелко и с луком добавьте к баклажанам.
- Овощи жарьте 3-4 минуты, после посолите и добавьте сметану.
- Тушите ещё 2-3 минуты.
- В кастрюлю с бульоном переложите тушёные овощи, доведите до кипения и варите 2-3 минуты.
- Добавьте в самом конце чеснок и измельчённую зелень.
- Дайте супу настояться 20 минут и можете подавать.
Суп с баклажанами — вкусный и ароматный.
Приятного аппетита!
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