Салат из минтая: готовится быстро, съедается без остатка

Салат из минтая готовится быстро и легко. Салат очень даже бюджетный, но несмотря на это, его можно приготовить и на праздник.
Салат из минтая: ингредиенты
- 2 (два) ст. молока
- 500 (пятьсот) гр – минтая
- 2 (две) шт –лука
- 2 (две) шт – моркови
- Укроп и соль по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
Салат из минтая: рецепт
- Подготовьте рыбу, очистите ее, нарежьте на кусочки. Отправьте их в кастрюлю и залейте молоком и варите 20 минут после закипания. Посолите немного
- После чего рыба пусть останется остывать прям в молоке
- Отварите морковь прямо в кожуре
- Лук нарежьте полукольцами. Обжаривайте его на растительном масле
- Рыба остыла. Отделите косточки
- И нарежьте на мелкие кусочки
- Морковь остыла. Очистите ее, и натрите на терке
- Собираем салат
- Первым слоем идет рыба. Смажем майонезом
- Потом морковь. Снова майонез
- Лук и майонез
- Укроп нарежьте мелко и украсьте салат. Это по желанию.
Салат из минтая готов: Видео
На первый взгляд кажется, что салат простенький, но я вас уверяю, получается он невероятно вкусным и сытным! На здоровье!
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