Салат из минтая: готовится быстро, съедается без остатка

Салат из минтая готовится быстро и легко. Салат очень даже бюджетный, но несмотря на это, его можно приготовить и на праздник.

Салат из минтая: ингредиенты

2 (два) ст. молока 500 (пятьсот) гр – минтая 2 (две) шт –лука 2 (две) шт – моркови Укроп и соль по вкусу 1 (одна) ст. ложка – растительного масла

Салат из минтая: рецепт

Подготовьте рыбу, очистите ее, нарежьте на кусочки. Отправьте их в кастрюлю и залейте молоком и варите 20 минут после закипания. Посолите немного

После чего рыба пусть останется остывать прям в молоке

Отварите морковь прямо в кожуре

Лук нарежьте полукольцами. Обжаривайте его на растительном масле

Рыба остыла. Отделите косточки

И нарежьте на мелкие кусочки

Морковь остыла. Очистите ее, и натрите на терке

Собираем салат

Первым слоем идет рыба. Смажем майонезом

Потом морковь. Снова майонез

Лук и майонез

Укроп нарежьте мелко и украсьте салат. Это по желанию.

Салат из минтая готов: Видео

На первый взгляд кажется, что салат простенький, но я вас уверяю, получается он невероятно вкусным и сытным! На здоровье!