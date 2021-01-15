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Салат из минтая: готовится быстро, съедается без остатка

Салат из минтая готовится быстро и легко. Салат очень даже бюджетный, но несмотря на это, его можно приготовить и на праздник.

Салат из минтая: ингредиенты

Салат из минтая

  1. 2 (два) ст. молока
  2. 500 (пятьсот) гр – минтая
  3. 2 (две) шт –лука
  4. 2 (две) шт – моркови
  5. Укроп и соль по вкусу
  6. 1 (одна) ст. ложка – растительного масла

Салат из минтая: рецепт

Салат из минтая

  • Подготовьте рыбу, очистите ее, нарежьте на кусочки. Отправьте их в кастрюлю и залейте молоком и варите 20 минут после закипания. Посолите немного
  • После чего рыба пусть останется остывать прям в молоке
  • Отварите морковь прямо в кожуре
  • Лук нарежьте полукольцами. Обжаривайте его на растительном масле
  • Рыба остыла. Отделите косточки
  • И нарежьте на мелкие кусочки
  • Морковь остыла. Очистите ее, и натрите на терке
  • Собираем салат
  • Первым слоем идет рыба. Смажем майонезом
  • Потом морковь. Снова майонез
  • Лук и майонез
  • Укроп нарежьте мелко и украсьте салат. Это по желанию.

Салат из минтая готов: Видео


На первый взгляд кажется, что салат простенький, но я вас уверяю, получается он невероятно вкусным и сытным! На здоровье!

Салат из минтая

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