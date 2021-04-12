Шоколадный торт на кефире Ням-Ням. Быстрое пятиминутное лакомство для сладкоежек

Быстрый в приготовлении Шоколадный торт на кефире Ням-Ням, станет Вашим любимым десертом.
Шоколадный торт на кефире Ням-ням: ингредиенты
Для теста:
- Сахар – 1 ст. (один стакан)
- Простокваша или кефир – 300 г. (триста грамм)
- Масло растительное – 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Мука – 2 ст. (два стакана)
- Сода – 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Какао – 2 – 3 ст. л (две-три столовые ложки)
Для крема:
1 -й вариант – заварной крем:
- Сливочное масло – 200 г. (двести грамм)
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 400 г. (четыреста грамм)
- Мука – 2 ст. л (две столовые ложки)
- Ванилин – один пакетик
- Печенье, грецкие орехи либо шоколад для обсыпки.
2 – й вариант – сметанный
- Сахар – 1 стакан (один стакан)
- Сметана – 400 г.( четыреста грамм)
- Сливочное масло – 200 г. (двести грамм)
Рецепт приготовления теста:
- Слегка взбить в миске жидкие ингредиенты — яйца, растительное масло и кефир. В другой миске сухие ингредиенты – сахар, муку, какао, соду.
- В миску с сухой смесью влить взбитые яйца, хорошо перемешать. Вылить в смазанную маслом форму и отправить в разогретую до 170 – 200 градусов духовку на 50 минут.
- Когда пирог остынет, разрезать его на три части, смазать кремом, сверху посыпать орехами или шоколадом.
Приготовим крем:
Сметанный: сметану и сахар смешать с размягченным маслом и взбить
Заварной: Молоко поставить закипать. В это время яйца взбить до бела вместе с сахаром, постепенно добавить муку, постоянно взбивая. Готовую свесь тонкой струйкой влить в кипящей молоко, интенсивно помешивая. Огонь убавить, всыпать ваниль, затем снять с огня и охладить. Добавить сливочное масло, размешать и поставить готовый крем в холодильник на полчаса. Смазать торт кремом.
Шоколадный торт на кефире Ням-ням вам понравится!
Приятного аппетита
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