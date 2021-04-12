Шоколадный торт на кефире Ням-Ням. Быстрое пятиминутное лакомство для сладкоежек

Быстрый в приготовлении Шоколадный торт на кефире Ням-Ням, станет Вашим любимым десертом.

Шоколадный торт на кефире Ням-ням: ингредиенты

Для теста:

Сахар – 1 ст. (один стакан) Простокваша или кефир – 300 г. (триста грамм) Масло растительное – 2 ст. л (две столовые ложки) Яйца – 2 шт. (две штуки) Мука – 2 ст. (два стакана) Сода – 1 ч. л (одна чайная ложка) Какао – 2 – 3 ст. л (две-три столовые ложки)

Для крема:

1 -й вариант – заварной крем:

Сливочное масло – 200 г. (двести грамм) Яйца – 2 шт. Молоко – 400 г. (четыреста грамм) Мука – 2 ст. л (две столовые ложки) Ванилин – один пакетик Печенье, грецкие орехи либо шоколад для обсыпки.

2 – й вариант – сметанный

Сахар – 1 стакан (один стакан) Сметана – 400 г.( четыреста грамм) Сливочное масло – 200 г. (двести грамм)

Рецепт приготовления теста:

Слегка взбить в миске жидкие ингредиенты — яйца, растительное масло и кефир. В другой миске сухие ингредиенты – сахар, муку, какао, соду.

В миску с сухой смесью влить взбитые яйца, хорошо перемешать. Вылить в смазанную маслом форму и отправить в разогретую до 170 – 200 градусов духовку на 50 минут.

Когда пирог остынет, разрезать его на три части, смазать кремом, сверху посыпать орехами или шоколадом.

Приготовим крем:

Сметанный: сметану и сахар смешать с размягченным маслом и взбить

Заварной: Молоко поставить закипать. В это время яйца взбить до бела вместе с сахаром, постепенно добавить муку, постоянно взбивая. Готовую свесь тонкой струйкой влить в кипящей молоко, интенсивно помешивая. Огонь убавить, всыпать ваниль, затем снять с огня и охладить. Добавить сливочное масло, размешать и поставить готовый крем в холодильник на полчаса. Смазать торт кремом.

Шоколадный торт на кефире Ням-ням вам понравится!

Приятного аппетита