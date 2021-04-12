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Шоколадный торт на кефире Ням-Ням. Быстрое пятиминутное лакомство для сладкоежек

Быстрый в приготовлении Шоколадный торт на кефире Ням-Ням, станет Вашим любимым десертом.

Шоколадный торт на кефире Ням-ням: ингредиенты

Шоколадный торт на кефире Ням-Ням

Для теста:

  1. Сахар – 1 ст. (один стакан)
  2. Простокваша или кефир – 300 г. (триста грамм)
  3. Масло растительное – 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  5. Мука – 2 ст. (два стакана)
  6. Сода – 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Какао – 2 – 3 ст. л (две-три столовые ложки)

Для крема:

1 -й вариант – заварной крем:

  1. Сливочное масло – 200 г. (двести грамм)
  2. Яйца – 2 шт.
  3. Молоко – 400 г. (четыреста грамм)
  4. Мука – 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Ванилин – один пакетик
  6. Печенье, грецкие орехи  либо шоколад для обсыпки.

2 – й вариант – сметанный

  1. Сахар – 1 стакан (один стакан)
  2. Сметана – 400 г.( четыреста грамм)
  3. Сливочное масло – 200 г. (двести грамм)

Рецепт приготовления теста:

  • Слегка взбить в миске жидкие ингредиенты —  яйца, растительное масло и кефир. В другой миске сухие ингредиенты – сахар, муку, какао, соду.
  • В миску с сухой смесью влить взбитые яйца, хорошо перемешать. Вылить в смазанную маслом  форму и отправить в разогретую до 170 – 200 градусов духовку на 50 минут.
  • Когда пирог остынет, разрезать его на три части, смазать кремом, сверху посыпать орехами или шоколадом.

Приготовим крем:

Сметанный: сметану и сахар смешать с  размягченным маслом и взбить

Заварной: Молоко поставить закипать. В это время яйца взбить до бела вместе с сахаром, постепенно добавить муку, постоянно взбивая. Готовую свесь тонкой струйкой влить в кипящей молоко, интенсивно помешивая. Огонь убавить, всыпать ваниль, затем снять с огня и охладить. Добавить сливочное масло, размешать и поставить готовый крем в холодильник на полчаса. Смазать торт кремом.

Шоколадный торт на кефире Ням-ням вам понравится!

Шоколадный торт на кефире Ням-Ням. Быстрое пятиминутное лакомство для сладкоежек 4

 

Приятного аппетита

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