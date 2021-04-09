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Клубничным варенье с бананом. Неповторимый вкус этого лакомства порадует всю вашу семью

Клубничное варенье с бананом и цельными ягодами обязательно Вам понравится. Она получается невероятно ароматным и подойдет для любого чаепития.

Клубничное варенье с бананом: ингредиенты

Клубничным варенье с бананом. Неповторимый вкус этого лакомства порадует всю вашу семью 2

  1. Бананы – 450 г. (четыреста пятьдесят грамм).
  2. Клубника – 1 кг. (один килограмм).
  3. Сахар -500 г. (пятьсот грамм).

Шаги приготовления:

  • Клубнику нужно тщательно промыть, затем поместить в кастрюлю, сверху засыпать весь сахар. Ягоды необходимо оставить прописываться на 7 часов в прохладном темном месте.
  • Рекомендуем крупную ягоду разделить на несколько частей.
  • Кастрюлю с клубникой ставим на огонь, но не кипятим. Если образовалась пенка, ее нужно снять.
  • Варенье нужно перемешать при помощи деревянной ложки и оставить полностью остывать. Затем снова поставить на огонь.
  • При помощи вилки размять бананы и добавить в  варенье.
  • Баново-клубничный десерт варить  еще 15 минут, не забывая снимать пенку.
  • Вкусное варенье готово. Осталось лишь разлить его в чистые ,стерилизованные банки, плотно закрыть крышками с закруткой или закатать. Перевернуть банки вверх дном и прикрыть одеялом.
  • После того, когда варенье совсем остынет, можно перенести его в подвал.

Клубничное варенье с бананам готово!

Клубничным варенье с бананом

Оно станет Вашим любимым десертом.

Приятного аппетита!

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