Клубничным варенье с бананом. Неповторимый вкус этого лакомства порадует всю вашу семью

Клубничное варенье с бананом и цельными ягодами обязательно Вам понравится. Она получается невероятно ароматным и подойдет для любого чаепития.
Клубничное варенье с бананом: ингредиенты
- Бананы – 450 г. (четыреста пятьдесят грамм).
- Клубника – 1 кг. (один килограмм).
- Сахар -500 г. (пятьсот грамм).
Шаги приготовления:
- Клубнику нужно тщательно промыть, затем поместить в кастрюлю, сверху засыпать весь сахар. Ягоды необходимо оставить прописываться на 7 часов в прохладном темном месте.
- Рекомендуем крупную ягоду разделить на несколько частей.
- Кастрюлю с клубникой ставим на огонь, но не кипятим. Если образовалась пенка, ее нужно снять.
- Варенье нужно перемешать при помощи деревянной ложки и оставить полностью остывать. Затем снова поставить на огонь.
- При помощи вилки размять бананы и добавить в варенье.
- Баново-клубничный десерт варить еще 15 минут, не забывая снимать пенку.
- Вкусное варенье готово. Осталось лишь разлить его в чистые ,стерилизованные банки, плотно закрыть крышками с закруткой или закатать. Перевернуть банки вверх дном и прикрыть одеялом.
- После того, когда варенье совсем остынет, можно перенести его в подвал.
Клубничное варенье с бананам готово!
Оно станет Вашим любимым десертом.
Приятного аппетита!
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